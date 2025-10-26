Новых брендов одежды всё меньше и меньше: почему сокращается рынок

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

С января по сентябрь 2025 года количество новых российских и международных брендов одежды, вышедших на рынок, сократилось на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Wikipedia by Clark Street Mercantile, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда

Эксперты предполагают, что всего за год число новых брендов может уменьшиться почти вдвое.

Рынок розничной торговли

Согласно данным консалтинговой компании CMWP, за девять месяцев 2025 года на рынок вышли только 27 новых розничных брендов — это на 35,7% меньше, чем в прошлом году. По итогам года аналитики прогнозируют регистрацию около 42 новых марок, что почти в два раза ниже показателя 2024 года.

Прогнозы на будущее

Аналитическая компания Nikoliers предполагает, что до конца года на рынке может появиться 51 новый бренд, из которых 21 будет иностранным, а 30 — российским. Это снижение на 25% и 9,1% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Причины снижения активности

Совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева объясняет основное снижение активности брендов падением покупательной способности населения и ограниченным доступом к кредитным ресурсам, пишет "Ъ".