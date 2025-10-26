Последний аккорд Teboil? Что происходит с этой сетью АЗС в Финляндии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:10
Экономика

В Финляндии наблюдается фактическое прекращение коммерческого взаимодействия с сетью автозаправочных станций Teboil, входящей в структуру "Лукойла".

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Это обусловлено вступлением в силу новых санкционных мер, введённых США и Великобританией в отношении российского нефтяного концерна.

Заявление Банка Финляндии

24 октября Банк Финляндии официально заявил, что финансовые институты, поддерживающие связи с Teboil, подвергают себя риску попадания под действие вторичных санкций. В беседе с изданием Helsingin Sanomat глава отдела платёжных систем Банка Финляндии Пяйви Хейккинен настоятельно рекомендовала всем банкам и финансовым организациям прекратить любые транзакции с компаниями, находящимися под санкциями, "в целях обеспечения собственной безопасности".

Американские санкции

Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" были введены 22 октября. Министерство финансов США предоставило месячный срок для завершения всех операций с российскими нефтяными компаниями, которые попали под санкции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
