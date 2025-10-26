Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новая эра в судостроении: Hyundai и HII готовят флот будущего

Экономика

Компания HD Hyundai в партнёрстве с ведущим американским судостроителем Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о совместных усилиях по разработке и строительству судов обеспечения нового поколения для военно-морского флота США.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Новое партнёрство в судостроении

Соглашение было официально оформлено в воскресенье на мероприятии в отеле Lahan Select, расположенном в Кёнджу, провинции Северный Кёнсан, где представители обеих компаний подписали меморандум о взаимопонимании, охватывающий проектирование и создание как гражданских, так и военных судов. В Кёнджу проходит саммит АТЭС 2025, начавшийся во вторник и завершающийся в воскресенье.

Совместные инвестиции и расширение производства в США

В рамках меморандума HD Hyundai Heavy Industries и HII договорились о совместном участии в инвестициях, направленных на приобретение или создание судостроительных мощностей на территории Соединённых Штатов. HD Hyundai планирует поставлять блочные модули и ключевые компоненты для двух крупных верфей HII: Newport News Shipbuilding в Вирджинии и Ingalls Shipbuilding в Миссисипи.

Сотрудничество в области технического обслуживания и ремонта

Стороны также выразили намерение сотрудничать в области технического обслуживания, ремонта и модернизации кораблей ВМС США, а также флотов союзных государств. Одним из рассматриваемых направлений партнерства является создание совместного предприятия, которое будет специализироваться на инженерном обеспечении в сфере судостроения.

Суда будут обеспечивать корабли флота топливом и другими необходимыми ресурсами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
