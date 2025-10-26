Рубль крепчает, доллар теряет авторитет: какие факторы влияют на курс

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что российская валюта продемонстрировала лучшие результаты в текущем году.
Соответствующее видеообращение было размещено в его Telegram-канале, пишет Газета. Ru.
Дмитриев подчеркнул, что в 2025 году рубль значительно укрепил свои позиции по отношению к американскому доллару, показав прирост на уровне 40%.
Независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов, ведущий Telegram-канал Angry Bonds, ранее, 16 октября, высказал мнение о том, что в ближайшей перспективе курс доллара будет колебаться в пределах 77-85 рублей.
Адамидов отметил, что текущая динамика курса доллара напрямую связана с ослаблением европейской валюты. По его мнению, происходящее свидетельствует не столько об усилении рубля, сколько о постепенном снижении стоимости иностранных валют, за исключением китайского юаня.
После 13 октября доллар торгуется на уровне чуть выше 79 рублей, что почти на треть ниже показателей начала года. Эксперты связывают это с сокращением спроса на иностранную валюту внутри страны, обязательной продажей валютной выручки экспортёрами для уплаты налогов, а также с уменьшением объёмов импорта. Аналитики не исключают дальнейшего снижения курса доллара до 75 рублей и ниже.
