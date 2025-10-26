Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огород без потерь: секретное соседство, которое продлевает жизнь картошке
Роботы захватили Японию: страна управляется операторами из Филиппин
Зарядка без скуки: как превратить утренние упражнения в игру, которую дети обожают
Новая эра в судостроении: Hyundai и HII готовят флот будущего
Теперь понятно, почему расцвела: поклонники шепчутся о новом этапе в судьбе Зудиной
Домашние хищники с манией величия: самые опасные породы кошек
Один выбор — и бег перестаёт быть мучением: как найти свой идеальный ритм
Петров о новой жизни после рождения сына: как отцовство заставило пересмотреть карьерные приоритеты
Мама Вани Дмитриенко раскрыла секрет его успеха: как молодой артист избежал звёздной болезни

Рубль крепчает, доллар теряет авторитет: какие факторы влияют на курс

1:40
Экономика

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что российская валюта продемонстрировала лучшие результаты в текущем году.

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопки монет

Соответствующее видеообращение было размещено в его Telegram-канале, пишет Газета. Ru.

Дмитриев подчеркнул, что в 2025 году рубль значительно укрепил свои позиции по отношению к американскому доллару, показав прирост на уровне 40%.

Мнения аналитиков о будущем курса доллара

Независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов, ведущий Telegram-канал Angry Bonds, ранее, 16 октября, высказал мнение о том, что в ближайшей перспективе курс доллара будет колебаться в пределах 77-85 рублей.

Адамидов отметил, что текущая динамика курса доллара напрямую связана с ослаблением европейской валюты. По его мнению, происходящее свидетельствует не столько об усилении рубля, сколько о постепенном снижении стоимости иностранных валют, за исключением китайского юаня.

Всё ниже и ниже

После 13 октября доллар торгуется на уровне чуть выше 79 рублей, что почти на треть ниже показателей начала года. Эксперты связывают это с сокращением спроса на иностранную валюту внутри страны, обязательной продажей валютной выручки экспортёрами для уплаты налогов, а также с уменьшением объёмов импорта. Аналитики не исключают дальнейшего снижения курса доллара до 75 рублей и ниже.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Новости спорта
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Домашние животные
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Последние материалы
Огород без потерь: секретное соседство, которое продлевает жизнь картошке
Роботы захватили Японию: страна управляется операторами из Филиппин
Зарядка без скуки: как превратить утренние упражнения в игру, которую дети обожают
Новая эра в судостроении: Hyundai и HII готовят флот будущего
Теперь понятно, почему расцвела: поклонники шепчутся о новом этапе в судьбе Зудиной
Домашние хищники с манией величия: самые опасные породы кошек
Один выбор — и бег перестаёт быть мучением: как найти свой идеальный ритм
Петров о новой жизни после рождения сына: как отцовство заставило пересмотреть карьерные приоритеты
Мама Вани Дмитриенко раскрыла секрет его успеха: как молодой артист избежал звёздной болезни
Россия может создать свои Оскар и Нобелевку: что для этого необходимо
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.