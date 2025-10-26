Рубль крепчает, доллар теряет авторитет: какие факторы влияют на курс

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что российская валюта продемонстрировала лучшие результаты в текущем году.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Соответствующее видеообращение было размещено в его Telegram-канале, пишет Газета. Ru.

Дмитриев подчеркнул, что в 2025 году рубль значительно укрепил свои позиции по отношению к американскому доллару, показав прирост на уровне 40%.

Мнения аналитиков о будущем курса доллара

Независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов, ведущий Telegram-канал Angry Bonds, ранее, 16 октября, высказал мнение о том, что в ближайшей перспективе курс доллара будет колебаться в пределах 77-85 рублей.

Адамидов отметил, что текущая динамика курса доллара напрямую связана с ослаблением европейской валюты. По его мнению, происходящее свидетельствует не столько об усилении рубля, сколько о постепенном снижении стоимости иностранных валют, за исключением китайского юаня.

Всё ниже и ниже

После 13 октября доллар торгуется на уровне чуть выше 79 рублей, что почти на треть ниже показателей начала года. Эксперты связывают это с сокращением спроса на иностранную валюту внутри страны, обязательной продажей валютной выручки экспортёрами для уплаты налогов, а также с уменьшением объёмов импорта. Аналитики не исключают дальнейшего снижения курса доллара до 75 рублей и ниже.