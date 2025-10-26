Битва за бюджет страны: Фицо идёт против системы Евросоюза

Экономика

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг утверждения оппозиции о плохом экономическом положении в стране.

Фото: flickr.com by EU2016 SK, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Роберт Фицо

Он отметил, что подтверждение рейтинга S&P со стабильным прогнозом говорит об ответственной политике правительства и надёжном управлении государственными финансами.

Бюджет и европейские меры

Правительство Фицо успешно прошло первую проверку после утверждения бюджета. Но премьер-министр предостерёг, что Словакия может столкнуться с мерами Европейской комиссии за неисполнение новой системы квот на выбросы ETS2 (взимание дополнительной платы за выбросы CO₂).

Критика системы ETS2

Фицо раскритиковал систему ETS2 как абсурдную и обременительную для домохозяйств и транспорта. Он призвал страны Вышеградской четвёрки (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) объединиться против этой системы и подготовить совместную встречу для обсуждения.

Финансирование военных расходов Украины

Премьер-министр также раскритиковал план Евросоюза по финансированию военных расходов Украины на сумму 140 миллиардов евро. Он выразил недоумение по поводу того, что европейские государства закупают американское оружие, которое затем поставляется Украине, одновременно с этим президент США проявляет сдержанность в вопросе финансирования украинской стороны.

Политик заявил, что Словакия намерена отказаться от участия в финансовых схемах, направленных на военную помощь Украине.