Битва за бюджет страны: Фицо идёт против системы Евросоюза

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо опроверг утверждения оппозиции о плохом экономическом положении в стране.
Он отметил, что подтверждение рейтинга S&P со стабильным прогнозом говорит об ответственной политике правительства и надёжном управлении государственными финансами.
Правительство Фицо успешно прошло первую проверку после утверждения бюджета. Но премьер-министр предостерёг, что Словакия может столкнуться с мерами Европейской комиссии за неисполнение новой системы квот на выбросы ETS2 (взимание дополнительной платы за выбросы CO₂).
Фицо раскритиковал систему ETS2 как абсурдную и обременительную для домохозяйств и транспорта. Он призвал страны Вышеградской четвёрки (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) объединиться против этой системы и подготовить совместную встречу для обсуждения.
Премьер-министр также раскритиковал план Евросоюза по финансированию военных расходов Украины на сумму 140 миллиардов евро. Он выразил недоумение по поводу того, что европейские государства закупают американское оружие, которое затем поставляется Украине, одновременно с этим президент США проявляет сдержанность в вопросе финансирования украинской стороны.
Политик заявил, что Словакия намерена отказаться от участия в финансовых схемах, направленных на военную помощь Украине.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.