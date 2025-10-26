Этот сценарий ждёт экономику Германии — осталось 6 месяцев на спасение

Глава института экономических исследований в Мюнхене Клеменс Фуэст предупредил о дальнейшем упадке немецкой экономики и призвал к более широким реформам.

Фото: commons.wikimedia.org by Berthold Werner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мюнхен, Германия

Он отметил в интервью Bild am Sonntag, что Германия уже не первый год находится в состоянии экономического спада и ситуация сейчас "драматическая".

Рост расходов и сокращение инвестиций

Фуэст подчеркнул, что государственные расходы продолжают расти, а частные инвестиции снижаются. Это, по его мнению, ставит под угрозу процветание страны, так как меньше частных инвестиций означает менее заметный рост в среднесрочной перспективе и, следовательно, меньше налоговых поступлений. И у государства будет меньше денег на социальные пособия.

Уровень жизни

Экономист отметил, что средний уровень жизни давно не меняется, и миллионы граждан уже ощущают его снижение.

Призыв к комплексным реформам

Фуэст призывает федеральное правительство представить комплексную концепцию реформ в ближайшие шесть месяцев, которая должна выходить за рамки текущего Коалиционного договора. Он ожидает, что общая концепция будет готова не позднее весны 2026 года.

Радикальные изменения в социальной политике

В числе реформ Фуэст упоминает необходимость исключения материнской пенсии (Mütterrente). Однако такое довольно радикальное предложение может вызвать бурное обсуждение в обществе.

Программа Mütterrente, введённая в 2014 году, предполагает компенсацию родителям, чья трудовая занятость сокращалась после рождения ребёнка. Выплаты рассчитываются индивидуально и зависят от продолжительности периода воспитания и количества детей. Например, мама двух детей, по данным на май 2025 года, дополнительно получает 235,92 евро после выхода на пенсию.