Этот сценарий ждёт экономику Германии — осталось 6 месяцев на спасение

Глава института экономических исследований в Мюнхене Клеменс Фуэст предупредил о дальнейшем упадке немецкой экономики и призвал к более широким реформам.
Он отметил в интервью Bild am Sonntag, что Германия уже не первый год находится в состоянии экономического спада и ситуация сейчас "драматическая".
Фуэст подчеркнул, что государственные расходы продолжают расти, а частные инвестиции снижаются. Это, по его мнению, ставит под угрозу процветание страны, так как меньше частных инвестиций означает менее заметный рост в среднесрочной перспективе и, следовательно, меньше налоговых поступлений. И у государства будет меньше денег на социальные пособия.
Экономист отметил, что средний уровень жизни давно не меняется, и миллионы граждан уже ощущают его снижение.
Фуэст призывает федеральное правительство представить комплексную концепцию реформ в ближайшие шесть месяцев, которая должна выходить за рамки текущего Коалиционного договора. Он ожидает, что общая концепция будет готова не позднее весны 2026 года.
В числе реформ Фуэст упоминает необходимость исключения материнской пенсии (Mütterrente). Однако такое довольно радикальное предложение может вызвать бурное обсуждение в обществе.
Программа Mütterrente, введённая в 2014 году, предполагает компенсацию родителям, чья трудовая занятость сокращалась после рождения ребёнка. Выплаты рассчитываются индивидуально и зависят от продолжительности периода воспитания и количества детей. Например, мама двух детей, по данным на май 2025 года, дополнительно получает 235,92 евро после выхода на пенсию.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.