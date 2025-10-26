Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:15
Экономика

Индия планирует дипломатическим путём поднять вопрос о том, что США и Великобритания "выделили" её, требуя прекратить закупки сырой нефти у "Роснефти", в то время как Германия получила исключение.

Индия
Фото: commons.wikimedia.org by Ryan from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Индия

Идентичность ситуации

Ситуация в Германии и Индии фактически идентична. "Роснефть" владеет 49,13% акций дочерней компании Nayara Energy Ltd в Гуджарате, которая попала под санкции Евросоюза и Великобритании. 

Освобождение для Германии

Однако в отношении Германии применили другой критерий. Великобритания разрешила своим компаниям продолжать сотрудничество с Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining and Marketing GmbH, находящимися под контролем государства, до марта следующего года. Германия также обратилась к США с просьбой освободить три нефтеперерабатывающих завода, управляемых Германией, от санкций.

Влияние санкций на Индию

Как известно, США и Великобритания ввели новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла", потребовав от потребителей прекратить сотрудничество до 21 ноября. Эти санкции могут негативно сказаться на закупках нефти в Нью-Дели, особенно учитывая, что Индия получает около 2 миллионов баррелей сырой нефти из России.

Вопросы от индийского министра

Во время Берлинского глобального диалога министр торговли Пиюш Гоял задал вопрос, почему Индия попала под новые санкции, в то время как Германия получила исключение. Министр торговли Великобритании Крис Брайант ответил, что Великобритания урегулировала свои вопросы с Германией.

Непоследовательность в подходах

Гоял указал на двойные стандарты: одни страны получают льготы и избегают пошлин, в то время как Индия сталкивается с 50% штрафным тарифом за импорт российской нефти.

Методы обхода санкций Германией

Германия смогла обойти санкции, применив метод "опеки", который позволяет правительству управлять долями "Роснефти" в ключевых нефтеперерабатывающих заводах

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
