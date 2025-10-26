Индия планирует дипломатическим путём поднять вопрос о том, что США и Великобритания "выделили" её, требуя прекратить закупки сырой нефти у "Роснефти", в то время как Германия получила исключение.
Ситуация в Германии и Индии фактически идентична. "Роснефть" владеет 49,13% акций дочерней компании Nayara Energy Ltd в Гуджарате, которая попала под санкции Евросоюза и Великобритании.
Однако в отношении Германии применили другой критерий. Великобритания разрешила своим компаниям продолжать сотрудничество с Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining and Marketing GmbH, находящимися под контролем государства, до марта следующего года. Германия также обратилась к США с просьбой освободить три нефтеперерабатывающих завода, управляемых Германией, от санкций.
Как известно, США и Великобритания ввели новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла", потребовав от потребителей прекратить сотрудничество до 21 ноября. Эти санкции могут негативно сказаться на закупках нефти в Нью-Дели, особенно учитывая, что Индия получает около 2 миллионов баррелей сырой нефти из России.
Во время Берлинского глобального диалога министр торговли Пиюш Гоял задал вопрос, почему Индия попала под новые санкции, в то время как Германия получила исключение. Министр торговли Великобритании Крис Брайант ответил, что Великобритания урегулировала свои вопросы с Германией.
Гоял указал на двойные стандарты: одни страны получают льготы и избегают пошлин, в то время как Индия сталкивается с 50% штрафным тарифом за импорт российской нефти.
Германия смогла обойти санкции, применив метод "опеки", который позволяет правительству управлять долями "Роснефти" в ключевых нефтеперерабатывающих заводах
