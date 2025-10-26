От столовой до гастробара: Россия готовится к самому насыщенному десятилетию в истории общепита

Рынок общественного питания в России переживает этап активной трансформации. Несмотря на экономические сложности, отрасль демонстрирует устойчивый рост и приток инвестиций. По оценке специалистов, к 2030 году количество кафе, ресторанов и точек быстрого питания может увеличиться до шести-семи раз, если удастся решить вопрос с кадрами и налоговой нагрузкой.
"На мой взгляд, через пять лет, к 2030 году, российский рынок общественного питания ждет масштабный рост по числу заведений. Рынок вырастет в шесть, а может и в семь раз", — сказал на Всероссийском форуме гостеприимства директор Института гастрономии Сибирского федерального университета Алексей Горенский.
Главной проблемой отрасли, по мнению Горенского, остаётся нехватка квалифицированных кадров. Сфера общественного питания долгое время испытывала дефицит молодых специалистов, но сейчас ситуация начинает меняться: престиж профессий повара, кондитера и управляющего растёт.
"Мы запускаем на базе нашего Института гастрономии новые направления для подготовки кадров", — отметил Алексей Горенский, выступая на форуме.
В Красноярске действует Институт гастрономии — единственный в России образовательный проект такого уровня, где обучают шеф-поваров, кондитеров, отельеров и управленцев ресторанного бизнеса. Учебная программа сочетает теорию и практику, а студенты проходят стажировки на предприятиях общепита по всей стране. Первый специализированный колледж на базе Института станет моделью для аналогичных заведений в других регионах.
Финансовая стабильность заведений во многом зависит от налоговой политики. Представители индустрии не раз говорили, что налоговая нагрузка на предприятия питания остаётся высокой и требует пересмотра.
"Сейчас она (налоговая нагрузка) для этого бизнеса достаточно сильная. У нас есть предложение для профильных министерств о том, как нам снизить её для того, чтобы индустрия развивалась", — пояснил Алексей Горенский в беседе с журналистами ТАСС.
По данным Росстата, оборот рынка общественного питания в России в 2024 году составил 3,44 трлн рублей, а общее количество заведений достигло почти 198 тысяч. Эти цифры подтверждают, что россияне всё чаще выбирают еду вне дома, а конкуренция между заведениями продолжает усиливаться.
|Показатель
|2020 год
|2030 год (прогноз)
|Количество заведений
|~90 тыс.
|540-630 тыс.
|Оборот рынка
|2,1 трлн ₽
|10-12 трлн ₽
|Доля среднего сегмента
|35 %
|50 %
|Уровень цифровизации
|40 %
|85 %
Ошибка: экономить на обучении сотрудников.
Последствие: падение качества обслуживания и репутационные потери.
Альтернатива: участие персонала в программах Института гастрономии и региональных колледжей.
Ошибка: игнорировать налоговые изменения.
Последствие: штрафы и проблемы с отчётностью.
Альтернатива: консультации в центрах поддержки предпринимательства и у налоговых специалистов.
Ошибка: пренебрегать маркетингом.
Последствие: слабая узнаваемость бренда.
Альтернатива: работа с соцсетями, партнёрства с блогерами, участие в гастрономических фестивалях.
Если отрасль не покажет ожидаемого роста, это станет сигналом о необходимости комплексной модернизации системы образования и поддержки малого бизнеса. Однако эксперты уверены, что развитие внутреннего туризма, популяризация локальных брендов и рост интереса к здоровому питанию станут мощными факторами роста отрасли.
|Плюсы
|Минусы
|Новые рабочие места, рост налоговых поступлений
|Усиление конкуренции между малыми и сетевыми игроками
|Повышение качества услуг и стандартов обслуживания
|Рост себестоимости продуктов и аренды
|Расширение региональных брендов и локальных концепций
|Неравномерное развитие по регионам
|Рост гастрономической культуры населения
|Риск перенасыщения рынка
Кофейни и кафе подойдут для городов с населением до 500 тысяч человек, рестораны и гастробары — для мегаполисов и туристических центров.
Минимальные инвестиции составляют от 3 млн ₽ для кафе и от 8 млн ₽ для ресторана среднего сегмента.
Популярность набирают форматы с открытой кухней, концепции "farm to table", а также блюда из локальных продуктов.
