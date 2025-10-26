От предвзятости к уважению: Москва изменила правила игры для работников старше 50

В Москве постепенно меняется подход к подбору персонала: всё больше компаний начинают ценить опыт и зрелость сотрудников старше пятидесяти лет. Согласно данным городской службы занятости, количество москвичей "серебряного" возраста, нашедших работу в 2025 году, заметно выросло по сравнению с предыдущим периодом.

Новые тенденции на рынке труда

Среди качеств, которые чаще всего отмечают работодатели, — надёжность, ответственность, лояльность и готовность брать на себя функции наставников. Эти характеристики делают сотрудников старшего возраста особенно востребованными в организациях с развитой корпоративной культурой и системой внутреннего обучения.

"Опытные сотрудники составили 30% от общего числа трудоустроенных, практически сравнявшись с молодыми специалистами. При этом спрос на кандидатов старшего возраста одинаково распределён между мужчинами и женщинами. За аналогичный период прошлого года среди всех трудоустроенных кандидаты в возрасте старше 50 лет составили около 23%", — сказала карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Светлана Семеренко агентству ТАСС.

По словам эксперта, у москвичей старшего поколения сегодня есть возможность развиваться в самых разных направлениях: они могут оставаться в знакомой профессии или полностью изменить карьерный путь. Работодатели ценят их осознанность, высокий уровень профессионализма и способность передавать опыт младшим коллегам.

Где востребованы специалисты 50+

На основе данных московской службы занятости и открытых публикаций можно выделить несколько отраслей, где специалисты старше 50 лет находят работу особенно часто:

промышленность;

транспорт и логистика;

строительство;

сфера услуг;

оптовая и розничная торговля.

"Востребованность соискателей старше 50 лет сохраняется также в таких направлениях, как культура, образование и финансы", — добавила Светлана Семеренко.

При этом информация о заметном росте спроса в IT-секторе не получила достаточного публичного подтверждения: статистические данные о динамике трудоустройства специалистов старших возрастов в этой сфере пока отсутствуют.

Согласно публикациям, за последние 5,5 лет более 100 тысяч жителей столицы старше 50 лет нашли работу при поддержке городской службы занятости, однако точная доля этой возрастной группы в общем числе трудоустроенных официально не уточнена.

Сравнение: прошлый и текущий год

Показатель 2024 год 2025 год Изменение Доля трудоустроенных 50+ (по оценке эксперта) около 23 % около 30 % рост примерно на 7 п. п. Основные отрасли трудоустройства промышленность, услуги, торговля промышленность, транспорт, строительство, торговля расширение сфер занятости Спрос со стороны работодателей умеренный устойчиво высокий повышение интереса к опытным кадрам

Почему работодатели пересматривают взгляды

Эксперты связывают рост интереса к специалистам старших возрастов с несколькими тенденциями:

Дефицит кадров в промышленности и транспорте заставляет работодателей расширять возрастные рамки при приёме на работу.

Повышение уровня цифровой грамотности у старшего поколения: многие проходит обучение работе с цифровыми системами и маркетплейсами.

Изменение корпоративной культуры, где возраст рассматривается как источник устойчивости и опыта, а не ограничение.

В крупных компаниях стали чаще появляться программы адаптации для сотрудников старше 45 лет, курсы переподготовки и менторские проекты. Это помогает не только удерживать опытных специалистов, но и улучшать взаимодействие поколений внутри коллектива.

Советы шаг за шагом: как найти работу после 50

Пройти профориентацию в городском центре занятости — специалисты подскажут, какие профессии востребованы.

Обновить резюме, акцентировав внимание на результатах и проектах, а не только на стаже.

Повысить цифровую компетентность — базовые навыки работы с CRM, таблицами, маркетплейсами сегодня необходимы даже вне IT.

Рассмотреть гибкий формат занятости: частичная занятость, фриланс или наставничество.

Регулярно участвовать в обучении — даже краткие онлайн-курсы повышают конкурентоспособность.

Плюсы и минусы для компаний

Плюсы найма сотрудников 50+ Минусы при отсутствии адаптации Стабильность и низкая текучесть кадров Возможные трудности с адаптацией к новым технологиям Высокий уровень ответственности Необходимость дополнительных обучающих программ Наставничество и передача опыта молодым Более медленный темп освоения цифровых инструментов Позитивный имидж компании Требуется гибкость в графике и организации труда

А что если компания решит делать ставку только на молодёжь

Отказ от найма опытных специалистов может обернуться кадровым дефицитом и потерей устойчивости коллектива. Молодые сотрудники чаще меняют работу, а отсутствие наставников ведёт к росту ошибок и снижению производительности. Оптимальным решением становится сбалансированная команда, где молодость и энергия сочетаются с опытом и зрелостью.

Мифы и правда

Миф: люди старше 50 не способны осваивать новые технологии.

Правда: большинство соискателей 50+ успешно проходят курсы цифровой грамотности, включая обучение работе с онлайн-платформами и сервисами.

Миф: работодатели неохотно берут пожилых сотрудников.

Правда: спрос растёт, особенно в сферах, где ценится надёжность и практический опыт.

Миф: после 50 лет невозможно сменить профессию.

Правда: многие программы переобучения как раз ориентированы на тех, кто хочет изменить сферу деятельности.

Исторический контекст

В 2018 году в Москве запущена программа поддержки трудоустройства граждан старше 45 лет.

В 2020 году стартовал федеральный проект "Старшее поколение", включающий обучение и переобучение для людей 50+.

стартовал федеральный проект "Старшее поколение", включающий обучение и переобучение для людей 50+. К 2025 году городская служба занятости заявила о росте доли трудоустроенных соискателей старшего возраста до примерно 30 %.

3 интересных факта

За первые пять месяцев 2025 года число приглашений на работу для кандидатов старше 50 лет выросло почти на 95 % — до примерно 5,1 млн.

В Москве доля работодателей, готовых брать кандидатов старше 50 лет на общих основаниях, составляет около 40 %, ещё 27 % — на отдельных позициях.

Сектор цифровой экономики не входит пока в числе наиболее подтверждённых сфер спроса для 50±специалистов, несмотря на заявления экспертов.