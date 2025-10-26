От предвзятости к уважению: Москва изменила правила игры для работников старше 50

В Москве постепенно меняется подход к подбору персонала: всё больше компаний начинают ценить опыт и зрелость сотрудников старше пятидесяти лет. Согласно данным городской службы занятости, количество москвичей "серебряного" возраста, нашедших работу в 2025 году, заметно выросло по сравнению с предыдущим периодом.
Среди качеств, которые чаще всего отмечают работодатели, — надёжность, ответственность, лояльность и готовность брать на себя функции наставников. Эти характеристики делают сотрудников старшего возраста особенно востребованными в организациях с развитой корпоративной культурой и системой внутреннего обучения.
"Опытные сотрудники составили 30% от общего числа трудоустроенных, практически сравнявшись с молодыми специалистами. При этом спрос на кандидатов старшего возраста одинаково распределён между мужчинами и женщинами. За аналогичный период прошлого года среди всех трудоустроенных кандидаты в возрасте старше 50 лет составили около 23%", — сказала карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Светлана Семеренко агентству ТАСС.
По словам эксперта, у москвичей старшего поколения сегодня есть возможность развиваться в самых разных направлениях: они могут оставаться в знакомой профессии или полностью изменить карьерный путь. Работодатели ценят их осознанность, высокий уровень профессионализма и способность передавать опыт младшим коллегам.
На основе данных московской службы занятости и открытых публикаций можно выделить несколько отраслей, где специалисты старше 50 лет находят работу особенно часто:
"Востребованность соискателей старше 50 лет сохраняется также в таких направлениях, как культура, образование и финансы", — добавила Светлана Семеренко.
При этом информация о заметном росте спроса в IT-секторе не получила достаточного публичного подтверждения: статистические данные о динамике трудоустройства специалистов старших возрастов в этой сфере пока отсутствуют.
Согласно публикациям, за последние 5,5 лет более 100 тысяч жителей столицы старше 50 лет нашли работу при поддержке городской службы занятости, однако точная доля этой возрастной группы в общем числе трудоустроенных официально не уточнена.
|Показатель
|2024 год
|2025 год
|Изменение
|Доля трудоустроенных 50+ (по оценке эксперта)
|около 23 %
|около 30 %
|рост примерно на 7 п. п.
|Основные отрасли трудоустройства
|промышленность, услуги, торговля
|промышленность, транспорт, строительство, торговля
|расширение сфер занятости
|Спрос со стороны работодателей
|умеренный
|устойчиво высокий
|повышение интереса к опытным кадрам
Эксперты связывают рост интереса к специалистам старших возрастов с несколькими тенденциями:
В крупных компаниях стали чаще появляться программы адаптации для сотрудников старше 45 лет, курсы переподготовки и менторские проекты. Это помогает не только удерживать опытных специалистов, но и улучшать взаимодействие поколений внутри коллектива.
|Плюсы найма сотрудников 50+
|Минусы при отсутствии адаптации
|Стабильность и низкая текучесть кадров
|Возможные трудности с адаптацией к новым технологиям
|Высокий уровень ответственности
|Необходимость дополнительных обучающих программ
|Наставничество и передача опыта молодым
|Более медленный темп освоения цифровых инструментов
|Позитивный имидж компании
|Требуется гибкость в графике и организации труда
Отказ от найма опытных специалистов может обернуться кадровым дефицитом и потерей устойчивости коллектива. Молодые сотрудники чаще меняют работу, а отсутствие наставников ведёт к росту ошибок и снижению производительности. Оптимальным решением становится сбалансированная команда, где молодость и энергия сочетаются с опытом и зрелостью.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.