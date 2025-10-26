План Б от AfD: в Германии предложили немедленно сменить энергетическую стратегию

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель главы фракции "Альтернатива для Германии" (AfD) Штефан Койтер в немецком парламенте, обратился к правительству Германии с требованием о корректировке энергетической стратегии.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Он считает, что для поддержки немецкой промышленности необходимо возобновить импорт нефти и газа из России, а также увеличить инвестиции в развитие атомной энергетики.

Койтер подчеркнул, что Германия уже отказалась от угольной генерации и намерена полностью прекратить использование атомной энергии. По его утверждению, подобный курс действий уже повлёк за собой разрушительные последствия для национальной экономики.

"Многие компании уехали. Заказы были потеряны… Для нас это очень прискорбно, и мы считаем, что дешёвая энергия чрезвычайно важна для промышленности, а её у нас больше нет", — заявил Койтер в эфире RT.