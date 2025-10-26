Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Заместитель главы фракции "Альтернатива для Германии" (AfD) Штефан Койтер в немецком парламенте, обратился к правительству Германии с требованием о корректировке энергетической стратегии.

Флаг Германии
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Он считает, что для поддержки немецкой промышленности необходимо возобновить импорт нефти и газа из России, а также увеличить инвестиции в развитие атомной энергетики.

Койтер подчеркнул, что Германия уже отказалась от угольной генерации и намерена полностью прекратить использование атомной энергии. По его утверждению, подобный курс действий уже повлёк за собой разрушительные последствия для национальной экономики.

"Многие компании уехали. Заказы были потеряны… Для нас это очень прискорбно, и мы считаем, что дешёвая энергия чрезвычайно важна для промышленности, а её у нас больше нет", — заявил Койтер в эфире RT.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
