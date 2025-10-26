Красный птенец Ашан готовится к большому полёту по России: чего ждать покупателям

По данным электронной базы Роспатента, "Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак, представляющий собой изображение красного птенца.

Соответствующая заявка была направлена в Роспатент в октябре прошлого года. Спустя год ведомство приняло решение о регистрации данного товарного знака.

Расширение ассортимента товаров под новым логотипом

Теперь, используя новый логотип с красным птенцом, "Ашан" сможет реализовывать на территории России широкий спектр продукции, включая продукты питания, косметические и парфюмерные изделия, товары для рисования, игрушки и многое другое.

"Ашан Красная птица Kids"

При подаче заявки на регистрацию, российское представительство "Ашан" сообщило РИА Новости о планах по расширению ассортимента собственных торговых марок.

Особое внимание будет уделено развитию детской линейки товаров под брендом "Ашан Красная птица Kids", ориентированной на детей в возрасте от трех до десяти лет. Визитной карточкой этой линейки станет персонаж — Птенчик, который будет изображен на упаковке каждого товара.

"Ашан Ритейл Россия", являясь частью Auchan Retail и Auchan Holding, работает в России с 2002 года и является одним из ведущих розничных операторов страны.