По данным электронной базы Роспатента, "Ашан" зарегистрировал в России новый товарный знак, представляющий собой изображение красного птенца.
Соответствующая заявка была направлена в Роспатент в октябре прошлого года. Спустя год ведомство приняло решение о регистрации данного товарного знака.
Теперь, используя новый логотип с красным птенцом, "Ашан" сможет реализовывать на территории России широкий спектр продукции, включая продукты питания, косметические и парфюмерные изделия, товары для рисования, игрушки и многое другое.
При подаче заявки на регистрацию, российское представительство "Ашан" сообщило РИА Новости о планах по расширению ассортимента собственных торговых марок.
Особое внимание будет уделено развитию детской линейки товаров под брендом "Ашан Красная птица Kids", ориентированной на детей в возрасте от трех до десяти лет. Визитной карточкой этой линейки станет персонаж — Птенчик, который будет изображен на упаковке каждого товара.
"Ашан Ритейл Россия", являясь частью Auchan Retail и Auchan Holding, работает в России с 2002 года и является одним из ведущих розничных операторов страны.
Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.