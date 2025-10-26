Фиксированная или страховая? Как увеличить свою пенсию уже сегодня

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:36
Экономика

Юрист ЕЮС Екатерина Ноженко рассказала, как определённые обстоятельства могут способствовать увеличению как страховой, так и фиксированной составляющих пенсии.

Деньги
Фото: pixabay.com by Miroslavik is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Формирование страховой части пенсии

По мнению эксперта, расчёт страховой пенсии производится индивидуально, принимая во внимание несколько ключевых факторов. Важным параметром является соотношение между зарплатой работника и средней заработной платой по стране за идентичный период.

Ранее максимальное допустимое значение этого соотношения составляло 1,2. Однако, для граждан, проживавших в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях по состоянию на начало 2002 года, данная граница может быть увеличена до 1,4-1,9.

Корректировка фиксированной выплаты

Фиксированная часть пенсии представляет собой стабильную сумму, которая на данный момент составляет 8 907,70 рублей. Для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера, её величина может быть скорректирована путем применения районного коэффициента. Кроме того, увеличение этой части на 30-50% возможно для работников, имевших трудовой стаж на этих территориях.

"Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения", — перердвёт слова эксперта "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
