Фиксированная или страховая? Как увеличить свою пенсию уже сегодня

Юрист ЕЮС Екатерина Ноженко рассказала, как определённые обстоятельства могут способствовать увеличению как страховой, так и фиксированной составляющих пенсии.
По мнению эксперта, расчёт страховой пенсии производится индивидуально, принимая во внимание несколько ключевых факторов. Важным параметром является соотношение между зарплатой работника и средней заработной платой по стране за идентичный период.
Ранее максимальное допустимое значение этого соотношения составляло 1,2. Однако, для граждан, проживавших в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях по состоянию на начало 2002 года, данная граница может быть увеличена до 1,4-1,9.
Фиксированная часть пенсии представляет собой стабильную сумму, которая на данный момент составляет 8 907,70 рублей. Для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера, её величина может быть скорректирована путем применения районного коэффициента. Кроме того, увеличение этой части на 30-50% возможно для работников, имевших трудовой стаж на этих территориях.
"Если пенсионер имеет право на повышение фиксированной выплаты по двум основаниям, применяется наиболее выгодный вариант повышения", — перердвёт слова эксперта "Прайм".
