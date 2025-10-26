Турция меняет партнёров? Почему Голубой поток больше не нужен Eni?

Итальянская энергетическая компания Eni остановила подачу газа турецкой корпорации Botas по газопроводу "Голубой поток" в соответствии с ранее заключённым контрактом.

Об этом сообщил директор Eni по глобальному газовому портфелю и СПГ Кристиан Синьоретто, пишет ТАСС.

Расторжение контракта и его последствия

Синьоретто отметил, что ключевой причиной снижения объёмов продаж Eni в Европе в текущем году стало прекращение действия контракта на поставку газа Botas через "Голубой поток". Топ-менеджер подчеркнул, что решение связано с особенностями функционирования самого газопровода и выразил стремление Eni полностью выйти из данного проекта. Он также указал, что это обстоятельство оказало значительное влияние на общее сокращение продаж компании в европейском регионе.

Рост российского экспорта газа в Турцию

В то же время, согласно информации турецкого Управления по регулированию энергетического рынка, за первые семь месяцев 2025 года Россия увеличила экспорт трубопроводного газа в Турцию на 26% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Общий объем поставок достиг приблизительно 12,7 миллиардов кубометров.