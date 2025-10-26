Торговый бум России: экспорт вырос на 18% — кто в списке главных партнёров

Вопреки введённым западным ограничениям, объем экспорта из России в 2024 году продемонстрировал рост на 18%, достигнув отметки в 330 миллиардов долларов.

Об этом свидетельствуют данные Немецкого экономического института (IW), пишет Газета.Ru со ссылкой на Bild.

Китай — ключевой торговый партнёр

В результате проведенного исследования выяснилось, что основным торговым партнером России стал Китай, с суммарным объёмом торговли в 244,8 миллиарда долларов. Главной составляющей импорта стали российские энергоресурсы — нефть, природный газ и уголь.

Индия — значимый партнёр

Индия заняла второе место среди торговых партнёров, активно наращивая объёмы закупок российской нефти.

Евросоюз также сохранил за собой позицию третьего по величине торгового партнера России, с товарооборотом в 67,5 миллиарда евро, несмотря на существенные изменения в структуре торговли.

Изменение географии торговли

При этом Германия снизила объём импорта российских товаров на 92%, в то время как Венгрия увеличила его на 31%. Зафиксирован значительный рост товарооборота с такими странами, как Турция, Египет, Бразилия и государства Центральной Азии. Аналитики также отметили существенное увеличение объемов торговли с Израилем.

Новый пакет санкций ЕС

23 октября Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций, нацеленный на Россию. Ограничения затронули, в частности, компании нефтеперерабатывающей отрасли в третьих странах, в основном китайские и индийские предприятия, сотрудничающие с РФ в сфере переработки нефти и торговли энергоресурсами.