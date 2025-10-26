Валютный курс рулит: как поставки цитрусовых меняют цены перед праздниками

Экономист объяснил, почему мандарины дешевеют, а лимоны подорожают. Это связано с валютным курсом и изменением маршрутов поставок, как и рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

Фото: commons.wikimedia.org by pixnio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Апельсиновый напиток

Доступность апельсинов и мандаринов

По словам эксперта, доступность апельсинов и мандаринов к новогодним праздникам будет обеспечена благодаря поставкам из ЮАР, Турции, Марокко и Китая. Ожидается, что их стоимость вырастет не более чем на 8%, что соответствует общему уровню инфляции.

Ситуация с лимонами

Однако в случае лимонов ситуация иная — рост цен вызван ограничением поставок из Турции, что заставило импортёров искать альтернативные рынки в Латинской Америке, где цены выше, а качество иногда ухудшается по сравнению с турецкими лимонами.

Прогнозы по другим фруктам

Эксперт также прогнозирует зимнее подорожание винограда, яблок и киви, в то время как хурма будет дешеветь, а цены на бананы останутся стабильными, пишет РГ.