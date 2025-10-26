Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они мурчат — мы подчиняемся: мурлыканье оказалось способом воздействия на человеческий мозг
Она работает тихо, но беспощадно: как вовремя распознать и остановить луковую муху
Смертоносный гость из Новой Гвинеи уже рядом: берегитесь!
Хруст, нежность, скорость: три теста для пиццы, которые изменят ваши ужины и мнение об этом блюде
Поразительный случай: почему Алёна Апина сравнила себя со старым сломанным факсом
Когда солнца не хватает: скрытый дефицит витамина D подтачивает здоровье миллионов людей
Малоподвижный образ жизни? 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя на 10 лет моложе
Эти упражнения прокачивают не только тело, но и мозг: фитнес нового поколения
Он топил корабли и пожирал моряков: кем было чудовище, державшее Константинополь в страхе

Валютный курс рулит: как поставки цитрусовых меняют цены перед праздниками

1:11
Экономика

Экономист объяснил, почему мандарины дешевеют, а лимоны подорожают. Это связано с валютным курсом и изменением маршрутов поставок, как и рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

Апельсиновый напиток
Фото: commons.wikimedia.org by pixnio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Апельсиновый напиток

 Доступность апельсинов и мандаринов

По словам эксперта, доступность апельсинов и мандаринов к новогодним праздникам будет обеспечена благодаря поставкам из ЮАР, Турции, Марокко и Китая. Ожидается, что их стоимость вырастет не более чем на 8%, что соответствует общему уровню инфляции.

 Ситуация с лимонами

Однако в случае лимонов ситуация иная — рост цен вызван ограничением поставок из Турции, что заставило импортёров искать альтернативные рынки в Латинской Америке, где цены выше, а качество иногда ухудшается по сравнению с турецкими лимонами.

 Прогнозы по другим фруктам

Эксперт также прогнозирует зимнее подорожание винограда, яблок и киви, в то время как хурма будет дешеветь, а цены на бананы останутся стабильными, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Домашние животные
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Общество
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Домашние животные
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Популярное
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Последние материалы
Они мурчат — мы подчиняемся: мурлыканье оказалось способом воздействия на человеческий мозг
Валютный курс рулит: как поставки цитрусовых меняют цены перед праздниками
Она работает тихо, но беспощадно: как вовремя распознать и остановить луковую муху
Смертоносный гость из Новой Гвинеи уже рядом: берегитесь!
Хруст, нежность, скорость: три теста для пиццы, которые изменят ваши ужины и мнение об этом блюде
Поразительный случай: почему Алёна Апина сравнила себя со старым сломанным факсом
Когда солнца не хватает: скрытый дефицит витамина D подтачивает здоровье миллионов людей
Малоподвижный образ жизни? 5 простых шагов, чтобы почувствовать себя на 10 лет моложе
Эти упражнения прокачивают не только тело, но и мозг: фитнес нового поколения
Он топил корабли и пожирал моряков: кем было чудовище, державшее Константинополь в страхе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.