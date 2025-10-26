Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китч снова в моде: 5 безвкусных трендов в домашнем декоре, которые снова будут в моде в 2026 году
Скандал вокруг Оземпика: почему Яна Рудковская забила тревогу
Сладости к Хэллоуину как зеркало общества — как выбор конфет говорит о настроении нации
Превратите картошку и лук-порей в шедевр: греческая гургулопита — проще не бывает
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Остров Рождества становится красным каждую осень: это путешествие притягивает весь мир
Автосалоны играют в прятки с ценами: реальная стоимость машин удивит даже скептиков
Любите — значит спрашивайте: 5 тем, о которых нельзя молчать на приёме у ветеринара
Кости не прощают дефицита: сколько кальция нужно после 50, чтобы кости не стали хрупкими

Салат Мимоза подорожал: что показал барометр реальной инфляции

1:21
Экономика

Экономист Дмитрий Алексеев вычислил "индекс салата Мимоза" — неофициальный показатель роста цен на продукты питания.

Салат
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат

По его словам, стоимость этого популярного новогоднего блюда за год увеличилась примерно на 14-15%.

Изменение цен на ингредиенты

Средняя цена на "Мимозу" для четырёх порций возросла с 471 до 537 рублей, хотя в магазинах она колеблется от 500 до 700 рублей. Основным фактором роста цен стали подорожавшие рыбные консервы. Стоимость банки горбуши выросла почти на 50%, с 100 до 150-210 рублей. В то же время картофель и морковь немного подешевели — на 10% и 4% соответственно, в то время как яйца и майонез подорожали на 20% и 6%.

 Неравномерный рост цен

Алексеев подчеркнул, что "индекс Мимозы" демонстрирует неравномерность роста цен: при официальной инфляции около 8% стоимость ключевых продуктов для популярных блюд увеличивается значительно быстрее. Эксперт отметил, что такие расчёты помогают наглядно проиллюстрировать влияние инфляции на повседневные покупки, особенно в преддверии новогодних праздников, пишет  Life.ru.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Мир. Новости мира
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Популярное
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Последние материалы
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Остров Рождества становится красным каждую осень: это путешествие притягивает весь мир
Автосалоны играют в прятки с ценами: реальная стоимость машин удивит даже скептиков
Любите — значит спрашивайте: 5 тем, о которых нельзя молчать на приёме у ветеринара
Кости не прощают дефицита: сколько кальция нужно после 50, чтобы кости не стали хрупкими
Помидоры лопаются, ягоды текут: главные ошибки садоводов и способы их исправить
Фармгигант меняет стратегию: производство в Санкт-Петербурге заставит конкурентов понервничать
Прохор Шаляпин раскрыл секрет: где искать свою любовь — неожиданные места для знакомств
Как фитнес-мечта разбивается о физиологию: правда о тренировках ягодиц, которую не любят слышать
Природный энергетик: как жёлуди меняют представление о бодрости в коктейлях и кофе — новый вкус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.