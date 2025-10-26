Салат Мимоза подорожал: что показал барометр реальной инфляции

Экономист Дмитрий Алексеев вычислил "индекс салата Мимоза" — неофициальный показатель роста цен на продукты питания.

Салат

По его словам, стоимость этого популярного новогоднего блюда за год увеличилась примерно на 14-15%.

Изменение цен на ингредиенты

Средняя цена на "Мимозу" для четырёх порций возросла с 471 до 537 рублей, хотя в магазинах она колеблется от 500 до 700 рублей. Основным фактором роста цен стали подорожавшие рыбные консервы. Стоимость банки горбуши выросла почти на 50%, с 100 до 150-210 рублей. В то же время картофель и морковь немного подешевели — на 10% и 4% соответственно, в то время как яйца и майонез подорожали на 20% и 6%.

Неравномерный рост цен

Алексеев подчеркнул, что "индекс Мимозы" демонстрирует неравномерность роста цен: при официальной инфляции около 8% стоимость ключевых продуктов для популярных блюд увеличивается значительно быстрее. Эксперт отметил, что такие расчёты помогают наглядно проиллюстрировать влияние инфляции на повседневные покупки, особенно в преддверии новогодних праздников, пишет Life.ru.