Фармгигант меняет стратегию: производство в Санкт-Петербурге заставит конкурентов понервничать

Госстройнадзор Санкт-Петербурга официально выдал разрешение на строительство фармацевтического комплекса компании "БалтФарма".

Документ был подписан на этой неделе для площадки "Новоорловская" в особой экономической зоне "Санкт-Петербург", как сообщил РБК со ссылкой на телеканал "Санкт-Петербург".

Проект комплекса

Проект включает двухэтажный производственно-складской корпус площадью свыше 5,6 тыс. кв. м, а также контрольно-пропускной пункт и специализированный склад для легковоспламеняющихся жидкостей. Разрешение на строительство будет действовать до 22 октября 2027 года.

Изменение в стратегии "БалтФарма"

Весной 2025 года компания "БалтФарма" приняла решение отказаться от выпуска химического сырья, заменив его на план локализации готовых лекарственных форм. Этот шаг поможет сократить сроки выхода на рынок и уменьшить технологические риски, а также откроет двери для участия в госзакупках при условии подтверждения локального происхождения продукции по правилам ЕАЭС.

Сотрудничество с "Р-Фарм"

С 2024 года компания находится под контролем группы "Р-Фарм". Власти Петербурга заключили с этим инвестором первый офсетный контракт в 2023 году, который подразумевает крупные закупки со стороны государства в обмен на запуск локального производства.

Инвестиции в проект

Общие инвестиции в проект составят около 2,5 млрд рублей. Размещение завода в особой экономической зоне обеспечит предприятия налоговыми и таможенными преференциями, что значительно снизит финансовую нагрузку на запуск.