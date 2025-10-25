Фармгигант меняет стратегию: производство в Санкт-Петербурге заставит конкурентов понервничать

Госстройнадзор Санкт-Петербурга официально выдал разрешение на строительство фармацевтического комплекса компании "БалтФарма".
Документ был подписан на этой неделе для площадки "Новоорловская" в особой экономической зоне "Санкт-Петербург", как сообщил РБК со ссылкой на телеканал "Санкт-Петербург".
Проект включает двухэтажный производственно-складской корпус площадью свыше 5,6 тыс. кв. м, а также контрольно-пропускной пункт и специализированный склад для легковоспламеняющихся жидкостей. Разрешение на строительство будет действовать до 22 октября 2027 года.
Весной 2025 года компания "БалтФарма" приняла решение отказаться от выпуска химического сырья, заменив его на план локализации готовых лекарственных форм. Этот шаг поможет сократить сроки выхода на рынок и уменьшить технологические риски, а также откроет двери для участия в госзакупках при условии подтверждения локального происхождения продукции по правилам ЕАЭС.
С 2024 года компания находится под контролем группы "Р-Фарм". Власти Петербурга заключили с этим инвестором первый офсетный контракт в 2023 году, который подразумевает крупные закупки со стороны государства в обмен на запуск локального производства.
Общие инвестиции в проект составят около 2,5 млрд рублей. Размещение завода в особой экономической зоне обеспечит предприятия налоговыми и таможенными преференциями, что значительно снизит финансовую нагрузку на запуск.
