Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский автопром просыпается: нас ждёт волна премьер, о которой давно мечтали
Калорийная ловушка с привкусом свинца: чай, который обожают подростки признали опасным для здоровья
Инженерное чудо Гизы: как блоки весом 60 тонн взлетали к вершине пирамиды
Маленький зубчик, большой урожай: осенняя хитрость, о которой забывают даже агрономы
Китч снова в моде: 5 безвкусных трендов в домашнем декоре, которые снова будут в моде в 2026 году
Салат Мимоза подорожал: что показал барометр реальной инфляции
Скандал вокруг Оземпика: почему Яна Рудковская забила тревогу
Сладости к Хэллоуину как зеркало общества — как выбор конфет говорит о настроении нации
Превратите картошку и лук-порей в шедевр: греческая гургулопита — проще не бывает

Фармгигант меняет стратегию: производство в Санкт-Петербурге заставит конкурентов понервничать

1:53
Экономика

Госстройнадзор Санкт-Петербурга официально выдал разрешение на строительство фармацевтического комплекса компании "БалтФарма".

Россыпь таблеток
Фото: Openverse by takacsi75, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Россыпь таблеток

Документ был подписан на этой неделе для площадки "Новоорловская" в особой экономической зоне "Санкт-Петербург", как сообщил РБК со ссылкой на телеканал "Санкт-Петербург".

 Проект комплекса

Проект включает двухэтажный производственно-складской корпус площадью свыше 5,6 тыс. кв. м, а также контрольно-пропускной пункт и специализированный склад для легковоспламеняющихся жидкостей. Разрешение на строительство будет действовать до 22 октября 2027 года.

 Изменение в стратегии "БалтФарма"

Весной 2025 года компания "БалтФарма" приняла решение отказаться от выпуска химического сырья, заменив его на план локализации готовых лекарственных форм. Этот шаг поможет сократить сроки выхода на рынок и уменьшить технологические риски, а также откроет двери для участия в госзакупках при условии подтверждения локального происхождения продукции по правилам ЕАЭС.

Сотрудничество с "Р-Фарм"

С 2024 года компания находится под контролем группы "Р-Фарм". Власти Петербурга заключили с этим инвестором первый офсетный контракт в 2023 году, который подразумевает крупные закупки со стороны государства в обмен на запуск локального производства.

Инвестиции в проект

Общие инвестиции в проект составят около 2,5 млрд рублей. Размещение завода в особой экономической зоне обеспечит предприятия налоговыми и таможенными преференциями, что значительно снизит финансовую нагрузку на запуск.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Наука и техника
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Деньги
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Популярное
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций и полномочный представитель президента по экономическим связям с другими государствами Кирилл Дмитриев подчеркнул, что уровень государственного долга в России остается одним из наименьших на планете, если мерить его в отношении к общему объему производства.

Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Шлагбаум поднят: Россия дала добро на ввоз сотен тысяч товаров без документов
Санкции подождут: Россия сделала неожиданный ход в переговорах с США
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
НАТО идёт ва-банк: план Европы изменит ход войны на Украине
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Последние материалы
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Остров Рождества становится красным каждую осень: это путешествие притягивает весь мир
Автосалоны играют в прятки с ценами: реальная стоимость машин удивит даже скептиков
Любите — значит спрашивайте: 5 тем, о которых нельзя молчать на приёме у ветеринара
Кости не прощают дефицита: сколько кальция нужно после 50, чтобы кости не стали хрупкими
Помидоры лопаются, ягоды текут: главные ошибки садоводов и способы их исправить
Фармгигант меняет стратегию: производство в Санкт-Петербурге заставит конкурентов понервничать
Прохор Шаляпин раскрыл секрет: где искать свою любовь — неожиданные места для знакомств
Как фитнес-мечта разбивается о физиологию: правда о тренировках ягодиц, которую не любят слышать
Природный энергетик: как жёлуди меняют представление о бодрости в коктейлях и кофе — новый вкус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.