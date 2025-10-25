Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:59
Экономика

Падение мировых цен на нефть вновь оказалось в центре внимания инвесторов. Поводом стал скепсис рынка относительно решимости США довести до конца санкции против России. Хотя еще недавно нефть уверенно росла на фоне объявленных ограничений, к концу недели котировки развернулись вниз.

Падение нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Падение нефти

Почему нефть снова дешевеет

24 октября агентство Reuters сообщило, что нефть марки Brent подешевела на 5 центов — до $65,94 за баррель. Американская WTI потеряла 29 центов, или 0,5%, и остановилась на отметке $61,50. После громкого заявления о санкциях против "Роснефти" и "Лукойла" цены на нефть сначала подскочили более чем на 5%, но затем начали снижаться.

Аналитики отмечают, что инвесторы сомневаются, насколько строго Вашингтон намерен соблюдать введенные ограничения. Снижение котировок стало сигналом, что участники рынка не верят в долгосрочный эффект санкций. Однако в целом неделя для рынка завершилась ростом: нефть прибавила около 7% — это лучший показатель с середины лета.

"Нефть дешевеет из-за новых сомнений, что санкции США будут настолько жесткими, насколько было заявлено", — сказал партнер Again Capital LLC Джон Килдафф.

Санкции и реакция рынка

Вашингтон объявил о введении рестрикций против крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла" — чтобы, по словам Трампа, оказать давление на президента Владимира Путина и подтолкнуть к завершению конфликта на Украине. Эти компании обеспечивают свыше 5% мировой добычи, поэтому любые ограничения немедленно отражаются на рынке.

Китайские компании, опасаясь вторичных санкций, временно приостановили закупки российской нефти, а индийские НПЗ — крупнейшие потребители морских поставок из России — начали готовить сокращение импорта. Такие меры грозят нарушением поставок в Азию, где Россия удерживает значительную долю рынка.

Вице-президент по анализу нефтяного рынка Rystad Energy Джанив Шах отметил, что под угрозой оказались именно индийские поставки, поскольку зависимость от российских углеводородов у Индии выше, чем у Китая.

"Проблемы китайских НПЗ будут менее значительными, учитывая диверсификацию источников сырья и наличие запасов", — пояснил Шах.

Как реагируют другие игроки

Министр нефти Кувейта заявил, что страны ОПЕК готовы компенсировать возможный дефицит за счет увеличения собственной добычи. Это заявление немного стабилизировало рынок, но не развеяло тревожность инвесторов. Ведь повышение производства со стороны ОПЕК+ может привести к новому избытку нефти и дальнейшему снижению цен.

Тем временем Великобритания уже присоединилась к американским мерам, а Европейский союз одобрил 19-й пакет санкций. Он включает запрет на импорт российского сжиженного газа (СПГ) и внесение в черный список двух китайских нефтепереработчиков и подразделения PetroChina — Chinaoil Hong Kong.

Что может произойти дальше

Инвесторы ждут встречи Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По данным Reuters, лидеры обсудят пути снижения торгового напряжения и возможность смягчения взаимных экономических мер. Если переговоры окажутся успешными, рынок может получить импульс для роста — но пока все больше факторов указывает на волатильность.

А что если санкции будут усилены

Если США все же решатся на ужесточение мер против российской нефтяной отрасли, на рынке может возникнуть временный дефицит. Это приведет к росту цен и перераспределению торговых потоков в пользу Ближнего Востока. Однако, как показывает практика, в таких ситуациях страны ОПЕК быстро адаптируются, увеличивая добычу, чтобы стабилизировать рынок и не потерять клиентов.

FAQ

Почему нефть подешевела, если введены санкции?
Потому что рынок сомневается, что санкции будут жестко реализованы. Инвесторы считают, что Вашингтон может смягчить подход под давлением внутренней экономики.

Исторический контекст

Подобные колебания уже случались в 2014 и 2022 годах, когда на фоне санкций против России цены на нефть сначала резко росли, а затем стабилизировались. Тогда рынок быстро адаптировался, а ОПЕК взяла на себя роль стабилизатора. Сегодня ситуация повторяется: политика вновь стала главным фактором нефтяной динамики.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
