Пенсионный сюрприз? Как увеличить выплаты, если ваш стаж был до 1997 года

Экономика

Дополнительное увеличение пенсионных выплат и их пересчет доступны по запросу, если у гражданина имеется опыт работы до 1997 года. Для этого потребуется собрать определенный пакет документов.

Фото: freepik.com Пенсионеры

Об этом заявил депутат Государственной Думы Алексей Говырин, представляющий комитет по малому и среднему предпринимательству.

Условия для перерасчёта

По словам депутата, многие пенсионеры, чья трудовая деятельность началась до 1997 года, имеют право на переоценку размера пенсии, однако процесс этот не автоматизирован. Для увеличения выплат необходимо предоставить доказательства трудового стажа, который не был внесен в систему индивидуального учета. Ранее, до перехода к страховой системе, сведения о работе фиксировались на основании документации предприятий, а не на основе взносов. Эти данные не всегда были перенесены в новую систему, поэтому пересчет осуществляется только после соответствующего заявления.

Порядок действий

Первым шагом является обращение в отделение Социального фонда по месту жительства и подача заявления с просьбой учесть дополнительные периоды стажа.

К заявлению следует приложить трудовую книжку и архивные документы, подтверждающие стаж.

После проверки представленных сведений Социальный фонд принимает решение о перерасчете. В случае подтверждения стажа, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат размер пенсионных выплат.

Размер прибавки зависит от количества подтвержденных лет стажа и заработной платы за указанный период и может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в месяц. Важно помнить, что перерасчет производится с момента подачи заявления, поэтому своевременное обращение выгодно для пенсионера, пишет ТАСС.