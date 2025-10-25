Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клумба без цветов — не ваша история: исправьте эти ошибки при посадке луковиц осенью
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Таблетка против старения сердца: медицина приблизилась к невозможному
8 правил фитнеса для людей с лишним весом — и одно главное, о котором почти все забывают
Они пришли из холода, чтобы спасти планету: сибирские микроводоросли против углекислого ада
Когда преступление приносит прибыль: как Лувр помог малоизвестной немецкой фирме прославиться
Эпоха уколов красоты подходит к концу: этот копеечный продукт заставляет кожу сиять
Фрукт против воспаления и усталости: как простой продукт поддерживает лёгкие и иммунитет
Поклонники увидели странный знак: кажется, Самойлова и Джиган передумали разводиться

Пенсионный сюрприз? Как увеличить выплаты, если ваш стаж был до 1997 года

1:59
Экономика

Дополнительное увеличение пенсионных выплат и их пересчет доступны по запросу, если у гражданина имеется опыт работы до 1997 года. Для этого потребуется собрать определенный пакет документов.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Об этом заявил депутат Государственной Думы Алексей Говырин, представляющий комитет по малому и среднему предпринимательству.

Условия для перерасчёта

По словам депутата, многие пенсионеры, чья трудовая деятельность началась до 1997 года, имеют право на переоценку размера пенсии, однако процесс этот не автоматизирован. Для увеличения выплат необходимо предоставить доказательства трудового стажа, который не был внесен в систему индивидуального учета. Ранее, до перехода к страховой системе, сведения о работе фиксировались на основании документации предприятий, а не на основе взносов. Эти данные не всегда были перенесены в новую систему, поэтому пересчет осуществляется только после соответствующего заявления.

Порядок действий

Первым шагом является обращение в отделение Социального фонда по месту жительства и подача заявления с просьбой учесть дополнительные периоды стажа.

К заявлению следует приложить трудовую книжку и архивные документы, подтверждающие стаж.

После проверки представленных сведений Социальный фонд принимает решение о перерасчете. В случае подтверждения стажа, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат размер пенсионных выплат.

Размер прибавки зависит от количества подтвержденных лет стажа и заработной платы за указанный период и может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей в месяц. Важно помнить, что перерасчет производится с момента подачи заявления, поэтому своевременное обращение выгодно для пенсионера, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго

Миниатюрная бурозубка живёт на грани возможного: не спит зимой, теряет мозг и органы, а весной восстанавливается. Как ей удаётся выживать?

Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Они пришли из холода, чтобы спасти планету: сибирские микроводоросли против углекислого ада
Когда преступление приносит прибыль: как Лувр помог малоизвестной немецкой фирме прославиться
Эпоха уколов красоты подходит к концу: этот копеечный продукт заставляет кожу сиять
Фрукт против воспаления и усталости: как простой продукт поддерживает лёгкие и иммунитет
Поклонники увидели странный знак: кажется, Самойлова и Джиган передумали разводиться
Просроченная косметика: чем опасно использование старых средств и как понять, что пора выбросить баночку
Сон закончился, а тело не проснулось: 5 движений, которые вернут лёгкость ногам за 7 минут
Аллергики зря избегают кошек: эти три породы почти не выделяют опасный белок
Дом, который дышит: как пустота в интерьере превращается в источник гармонии и покоя
Один стакан в день: как гранатовый сок влияет на сердце и уровень холестерина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.