1:40
Экономика

Растущая роль расчётов в национальных валютах в торговле между Россией и Китаем — эффективный способ защиты от внешних угроз.

Курс рубля
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Курс рубля

Такое мнение высказал Борис Титов, сопредседатель с российской стороны Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Уход от доллара — залог стабильности

По словам Титова, ключевым инструментом противодействия давлению со стороны западных государств стало использование рубля и юаня в качестве основных расчётных средств. 95% торговых операций между двумя странами теперь проводятся в национальных валютах, что существенно уменьшает зависимость от американского доллара. Это позволило свести к минимуму риски, связанные с санкциями и нестабильностью валютных курсов. Выступая на 3-м Российско-Китайском форуме инвестиционного развития и торгового сотрудничества в Шэньяне, Титов подчеркнул, что такой подход создает прочный фундамент для дальнейшего взаимодействия, особенно в условиях неспокойной мировой экономики.

Новые рекорды, несмотря ни на что

Титов напомнил, что, несмотря на санкционное давление и непредсказуемую политику западных стран, в 2024 году товарооборот между Россией и Китаем достиг небывалого уровня, составив около 245 миллиардов долларов.

Адаптация к новым условиям

Он отметил некоторую временную корректировку объёмов торговли в текущем году, но подчеркнул положительную динамику, наблюдавшуюся в сентябре, когда товарооборот достиг почти 20 миллиардов долларов, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
