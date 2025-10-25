Болгария диктует условия Лукойлу: активы теперь под контролем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Во время повторного рассмотрения, депутаты болгарского законодательного собрания утвердили законопроект, регулирующий инвестиционную деятельность, в частности, касающийся потенциальной реализации активов "Лукойла" в Болгарии.

Флаг Болгарии
Фото: commons.wikimedia.org by Nikolai Karaneschev, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Болгарии

Заседание транслировалось онлайн на официальном веб-ресурсе парламента.

Согласно новым положениям, подобные сделки подлежат обязательному надзору со стороны Государственного агентства национальной безопасности. Ведомство должно предоставлять письменное заключение о правомерности продажи, а также требуется одобрение правительства Болгарии.

Указанные нормы охватывают все активы "Лукойла" и его аффилированных структур, расположенные на территории Болгарии, пишет ТАСС.

