Болгария диктует условия Лукойлу: активы теперь под контролем

Во время повторного рассмотрения, депутаты болгарского законодательного собрания утвердили законопроект, регулирующий инвестиционную деятельность, в частности, касающийся потенциальной реализации активов "Лукойла" в Болгарии.
Заседание транслировалось онлайн на официальном веб-ресурсе парламента.
Согласно новым положениям, подобные сделки подлежат обязательному надзору со стороны Государственного агентства национальной безопасности. Ведомство должно предоставлять письменное заключение о правомерности продажи, а также требуется одобрение правительства Болгарии.
Указанные нормы охватывают все активы "Лукойла" и его аффилированных структур, расположенные на территории Болгарии, пишет ТАСС.
