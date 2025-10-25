Алмазный прорыв: Терекалмаз из КБР расширяет экспорт в Египет, Иран, Грузию

Алмазный инструмент, произведённый в Кабардино-Балкарии (КБР), начнет экспортироваться в Египет, Иран и Грузию. Эти важные договоренности были заключены на международной выставке, состоявшейся в Турции.

Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025 алмаз

Переговоры на международной выставке

Алмазное предприятие "Терекалмаз" представило свою продукцию на выставке в Измире. В ходе презентации представители компании провели переговоры с бизнесменами из указанных стран, что в итоге привело к заключению контрактов на поставку пробной партии алмазного породоразрушающего инструмента новым клиентам, пишет ТАСС.

Успех на турецком рынке

Отмечается, что алмазный инструмент завода уже зарекомендовал себя на турецком рынке и пользуется высоким спросом среди компаний, занимающихся геологоразведкой. Турецкие специалисты высоко оценили качество и конкурентоспособность изделий.

Лидерство "Терекалмаза" на рынке

"Терекалмаз" занимает лидирующие позиции на российском рынке алмазного инструмента, а география его экспорта охватывает десятки стран, включая Белоруссию, Казахстан, Иран, США и Бельгию.