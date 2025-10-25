Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алмазный прорыв: Терекалмаз из КБР расширяет экспорт в Египет, Иран, Грузию
Молчала до последнего: как Ляйсан Утяшева ответила на слухи о разрыве с Павлом Волей
Заставить ребенка сесть за уроки проще: этот оттенок зеленого работает лучше любых уговоров
Каждый второй портит ножи, даже не подозревая: три вещи, которые нельзя делать при заточке
Революция в уходе за кожей подмышек: неожиданный способ для идеальной свежести
Машина без смартфона: американский автогигант объявил цифровую независимость
Мед вместо сахара, лето вместо витаминов: вот за что садоводы обожают желтую черешню
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Глаза устали быть окном в мир: как вернуть им фокус, энергию и защитить от света экранов

Банки ждёт удар? Набиуллина вынесла вердикт по налогу на сверхприбыль

1:43
Экономика

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что налог на "сверхприбыль" банков не принесет пользы экономике и не повлияет на снижение ключевой ставки.

Деньги
Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Это заявление она сделала на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Реакция на законопроект

В середине сентября группа депутатов из фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о введении разового налога на "сверхприбыль" банков в размере 10%. Набиуллина отметила, что такой шаг может иметь обратный эффект.

 Влияние на банковскую систему

Глава ЦБ подчеркнула, что большая часть прибыли банков направляется на инвестиции и пополнение капитала, что важно для расширения кредитования экономики. Она отметила, что изъятие средствами уменьшает потенциал кредитования.

 Пример использования прибыли банков

Набиуллина привела данные за 9 месяцев текущего года, согласно которым банки получили 2,7 триллиона рублей, при этом капитал вырос на 1,7 триллиона рублей. За этот период банки перечислили в бюджет 800 миллиардов рублей в виде налогов и 500 миллиардов рублей в виде дивидендов от государственных банков. Она подчеркнула, что значительная доля банков — это государственные учреждения, которые также вносят вклад в бюджет.

 Перспективы кредитования

По мнению Набиуллиной, налог на "сверхприбыль" может привести к снижению потенциала и, возможно, к сокращению кредитования экономики, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала бюджетная Toyota на семь мест
Авто
Японцы нанесли удар по Geely и Chery: в Россию приехала бюджетная Toyota на семь мест
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Еда и рецепты
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать

Оказывается, цвет шерсти кошки влияет на её характер и здоровье. Узнайте, какие особенности поведения и физического состояния связаны с разными окрасами.

Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Животное, которое ест само себя: зима превращает крошечного хищника в лесного вендиго
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Последние материалы
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Глаза устали быть окном в мир: как вернуть им фокус, энергию и защитить от света экранов
Вкус как из детства: готовим знаменитый сырный суп, который согреет в любую погоду
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Парфюм, который останется с вами на весь день: откройте секреты стойкости аромата
Выбрасываете золото в компост — вот как ваши отходы могут стать лучшим удобрением для почвы
Что скрывает бабл-чай: за громким вкусом скрывается нечто опасное
Банки ждёт удар? Набиуллина вынесла вердикт по налогу на сверхприбыль
Эти упражнения крадут женственность: как тренировки делают тело угловатым вместо изящного
После танцевального скандала Егор Крид решил жить по-королевски: новые правила звезды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.