Банки ждёт удар? Набиуллина вынесла вердикт по налогу на сверхприбыль

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что налог на "сверхприбыль" банков не принесет пользы экономике и не повлияет на снижение ключевой ставки.

Это заявление она сделала на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Реакция на законопроект

В середине сентября группа депутатов из фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о введении разового налога на "сверхприбыль" банков в размере 10%. Набиуллина отметила, что такой шаг может иметь обратный эффект.

Влияние на банковскую систему

Глава ЦБ подчеркнула, что большая часть прибыли банков направляется на инвестиции и пополнение капитала, что важно для расширения кредитования экономики. Она отметила, что изъятие средствами уменьшает потенциал кредитования.

Пример использования прибыли банков

Набиуллина привела данные за 9 месяцев текущего года, согласно которым банки получили 2,7 триллиона рублей, при этом капитал вырос на 1,7 триллиона рублей. За этот период банки перечислили в бюджет 800 миллиардов рублей в виде налогов и 500 миллиардов рублей в виде дивидендов от государственных банков. Она подчеркнула, что значительная доля банков — это государственные учреждения, которые также вносят вклад в бюджет.

Перспективы кредитования

По мнению Набиуллиной, налог на "сверхприбыль" может привести к снижению потенциала и, возможно, к сокращению кредитования экономики, пишет РИА Новости.