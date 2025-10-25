Затишье перед бурей? Что происходит с продажами авто в России

Эксперты предсказывают, что в следующем году отечественная автомобильная отрасль столкнется со значительным сокращением.
По оценкам экспертов автобизнеса и дилеров, падение может достичь 40%, как сообщает Газета.Ru.
Агентство "Автостат" прогнозирует, что в первом квартале 2026 года ежемесячные продажи новых автомобилей составят около 80-90 тысяч единиц. Для сравнения, в октябре 2025 года ожидается, что этот показатель превысит 150 тысяч новых легковых автомобилей. Подобная ситуация наблюдалась и в начале текущего года, когда специалисты фиксировали серьезный спад.
По словам Сергея Целикова, генерального директора "Автостата", на ситуацию влияют сезонные колебания и опережающие продажи. Он отметил, что активизация спроса в сентябре-октябре вызвана предстоящим повышением утилизационного сбора, стимулирующим потенциальных покупателей приобрести автомобиль до его подорожания. Целиков также напомнил о грядущем росте цен на автомобили в 2026 году.
В дилерском холдинге "Рольф" считают, что существенное падение на авторынке будет обусловлено увеличением утилизационного сбора, налогов и желанием граждан приобрести автомобили до повышения цен.
Николай Иванов, директор по продажам новых автомобилей ГК "Рольф", указал на индексацию тарифа утилизационного сбора с 1 января 2026 года и изменение порядка его начисления.
Олег Мосеев, бывший глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры", заявил, что поддержание объемов продаж на уровне 2025 года в следующем году уже будет считаться успехом.
Кроме того, высокий размер ключевой ставки в России приводит к сокращению объемов выдаваемых банками автокредитов, что также негативно сказывается на рынке.
