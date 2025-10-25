Газовый разворот: Россия и Вьетнам строят СПГ-мосты

Россия рассматривает возможности расширения экспорта сжиженного природного газа (СПГ) во Вьетнам и создания необходимой для этого инфраструктуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Об этом сообщил глава Министерства энергетики РФ Сергей Цивилев в беседе с агентством ТАСС.

Новые горизонты для российского СПГ

Министр подчеркнул, что взаимодействие с Вьетнамом динамично развивается. Российские компании уже участвуют в разработке нефтегазовых месторождений на территории этой страны. По словам Цивилева, поставки СПГ и строительство сопутствующей инфраструктуры представляются перспективным направлением сотрудничества.

Сокращение поставок СПГ в Европу

При этом, по данным на 3 октября, экспорт российского СПГ в государства Европейского союза (ЕС) с начала текущего года показал снижение на 7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Объём импорта российского СПГ странами Евросоюза за период с января по сентябрь составил приблизительно 15 миллиардов кубических метров, в то время как в 2024 году этот показатель достигал 16,1 миллиарда кубических метров. В сентябре объём поставок СПГ из России в европейские страны составил 1,1 миллиарда кубических метров, что меньше, чем 1,55 миллиарда кубических метров, зафиксированных в сентябре прошлого года.