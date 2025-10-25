Евросоюзу грозит крах: 238 миллиардов долларов под угрозой из-за одного решения

В случае конфискации активов России для выдачи "репарационного кредита" Украине странам Евросоюза может грозить потеря минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику.

Об этом сообщает РИА Новости, основываясь на национальных статистических данных.

Заблокированные средства

На счетах бельгийского Euroclear в настоящее время заблокировано активов почти на 224,5 миллиарда долларов. Эти средства включают как суверенные, так и частные активы России. В текущий момент под санкциями ЕС находятся 1980 физических лиц и 683 организации. Банк России не раскрывает, сколько из этих средств принадлежит ему, но известно, что они приносят Euroclear большую часть доходов от всех российских активов.

Предложение Европейской комиссии

26 сентября Европейская комиссия предложила использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине. Если эти средства будут конфискованы, Евросоюз действительно может потерять 238 миллиардов долларов.

Обсуждение и разногласия в ЕС

На данный момент консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. На последнем саммите стран ЕС не удалось согласовать предложение Европейской комиссии по использованию российских активов. Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен подчеркнул, что ответ России на такие действия будет болезненным. Премьер-министр Барт де Вевер призвал Евросоюз готовиться к искам от западных компаний, которые могут потерять свои средства в случае конфискации.