До марта 2031-го — всё или ничего: почему затягивать с дачной амнистией опасно

Программа "дачной амнистии" действует в России уже почти два десятилетия и позволяет узаконить недвижимость без судебных тяжб и чрезмерной бюрократии. Однако, несмотря на упрощённый порядок, многие владельцы дач продолжают откладывать оформление домов. Эксперты объясняют это страхами, неуверенностью в законности своих построек и распространённым убеждением, что времени впереди ещё достаточно.
Процесс оформления домов по амнистии часто затягивается из-за человеческого фактора и сложностей с документами. По словам генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса Федора Выломова, у граждан могут быть как организационные трудности, так и опасения нарушить закон.
"Причин затягивания сроков оформления может быть несколько, и многое зависит от конкретной ситуации. К примеру, могут быть сложности со сбором необходимых документов (межевой план, границы, кадастр и т. д.)", — отметил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Федор Выломов в беседе с корреспондентом ТАСС.
По словам эксперта, люди часто боятся, что их дом могут признать самовольной постройкой. Это случается, если строение возведено без уведомления о строительстве, нарушает строительные нормы или не соответствует разрешённому использованию участка.
"У многих могут присутствовать опасения, что постройка может не соответствовать требованиям, возникнут разные проблемы, из-за которых в "дачной амнистии" откажут и признают объект самовольной постройкой", — пояснил Выломов.
Он добавил, что затягиванию сроков способствует и постоянное продление программы: из-за этого у людей создаётся впечатление, что "всё не горит" и оформление можно отложить. Многие не торопятся узаконить дом, пока не планируют его продавать или передавать по наследству.
Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова напомнила, что если здание построено на законно оформленном участке и соответствует строительным нормам, проблем при регистрации не возникнет.
"Дом могут снести, если не было разрешения на строительство, или он построен на чужой земле", — добавила адвокат Ольга Власова в интервью ТАСС.
Если участок зарегистрирован и имеет соответствующее назначение (для ИЖС, ЛПХ или садоводства), рисков почти нет. Основные сложности появляются у членов СНТ, где старые границы не совпадают с кадастровыми, и доказать законность владения бывает непросто.
"Дачная амнистия" - это федеральная программа, позволяющая гражданам узаконить недвижимость, построенную до 14 мая 1998 года, без разрешения на строительство и без суда. Также она распространяется на объекты общего пользования в СНТ — дороги, сети водоснабжения и электроснабжения, если они построены до 2004 года.
Программа продлена до 1 марта 2031 года. Этот порядок оформления действует на основании закона № 93-ФЗ и последующих поправок 2024 года. Он упрощает процесс регистрации и снижает риск отказа при подаче документов.
Такой алгоритм позволяет оформить имущество быстрее и без судебных разбирательств.
|Параметр
|Обычный порядок
|"Дачная амнистия"
|Кадастровый план
|Обязателен
|Нужен не всегда
|Разрешение на строительство
|Обязательно
|Не требуется для старых домов
|Срок оформления
|До 6 месяцев
|1-2 месяца
|Возможность отказа
|Высокая
|Низкая
|Расходы
|Госпошлина + юрпомощь
|Только госпошлина
Ошибка: не уточнить назначение земли.
Последствие: дом могут признать самостроем.
Альтернатива: заказать выписку из ЕГРН и убедиться, что участок предназначен для ИЖС, ЛПХ или садоводства.
Ошибка: начать строительство без уведомления.
Последствие: возможен отказ в регистрации.
Альтернатива: подать уведомление о строительстве через "Госуслуги".
Ошибка: не оформить землю в собственность.
Последствие: невозможно зарегистрировать дом.
Альтернатива: сначала оформить участок, затем постройку.
Такие постройки под амнистию не подпадают. В этом случае необходимо проходить стандартную процедуру — уведомить о строительстве, оформить кадастровый план и получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Если здание уже построено без этих шагов, остаётся узаконить его через суд, при условии что оно не нарушает строительные нормы и права соседей.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое оформление
|Возможны споры о границах
|Минимум документов
|Не все постройки подходят
|Без суда и разрешений
|Нужно доказать дату постройки
|Экономия времени и средств
|Часто требуется межевание
|Оформление имущества СНТ
|Программа ограничена по срокам
Если дом построен до 14 мая 1998 года и расположен на законно оформленном участке для ИЖС, ЛПХ или садоводства, он попадает под действие программы.
Да, но придётся доказать владение — подойдут квитанции, акты БТИ, справки от администрации или СНТ.
Госпошлина составляет до 350 рублей, услуги кадастрового инженера — от 5 000 до 15 000 рублей.
Придётся оформлять недвижимость по общему порядку — с разрешениями, проектом и длительными согласованиями.
Миф: "дачная амнистия" действует бессрочно.
Правда: программа продлена до 1 марта 2031 года, после чего её действие прекратится.
Миф: старые дома можно не регистрировать.
Правда: без регистрации объект не имеет юридической силы и не может быть продан или унаследован.
Миф: оформить можно любую постройку.
Правда: под программу подпадают только законно возведённые дома на своих участках.
Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.