Россияне выбирают: какой вид макарон стал хитом продаж

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным отчёта NTech, наибольшим предпочтением у российских потребителей пользуются короткие макаронные изделия.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста с соусом песто

Короткие в почёте

Как отметил Леонид Ардалионов, аналитический директор NTech, к этой группе относятся завитки, рожки, спиральки, ракушки разных форм, перья и гребешки. В период с января по июнь их доля в общем объёме розничных продаж макаронных изделий составила 65,2%. По словам эксперта, популярность этих разновидностей пасты увеличилась на 3,8% в годовом исчислении.

Длинные макароны, в частности спагетти, заняли второе место по популярности, составив 28,2% розничных продаж. Однако спрос на спагетти за год снизился на 6%. Замыкают тройку лидеров нестандартные виды макарон, включающие лазанью, фунчозу, удон, лагман и подобные. На их долю пришлось 4,5% рынка, при этом спрос вырос на 8% за отчётный период.

Суповые засыпки — лидеры продаж

Самый значительный скачок продаж, зафиксированный на уровне 52%, пришелся на суповые засыпки и иные макаронные изделия, такие как звёздочки, ньокки, птитим и ризони, сообщил Ардалионов. Он объясняет это возрастающей тенденцией к кулинарным экспериментам и приготовлению пищи дома.

Ранее в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН связывали рост популярности макарон среди россиян с высокой стоимостью картофеля, пишет "Лента.ру".