Газовый кризис: Украина откладывает старт отопительного сезона

Доступные бюджетные ассигнования Украины смогут покрыть лишь незначительную часть от общего объёма газа, необходимого для прохождения зимнего периода.
Снижение внутреннего производства газа, вызванное повреждениями газотранспортной инфраструктуры, заставляет Украину полагаться на импортные поставки. Для закупки примерно 5 миллиардов кубометров газа, требуемых для отопительного сезона, нужно около двух миллиардов долларов. Правительство смогло выделить только 200 миллионов долларов. Остаток средств Украина надеется получить в виде целевой финансовой помощи от западных стран, но пока что были получены только 150 миллионов евро от Норвегии и 60 миллионов евро от Германии.
К середине октября запасы газа в украинских хранилищах составляли около 12 миллиардов кубометров. Однако более 5 миллиардов кубометров должны оставаться в системе для поддержания необходимого уровня давления и ее функциональности. При этом даже в условиях мягкой зимы стране необходимо около 10 миллиардов кубометров газа, а желательно — 11-12 миллиардов кубометров.
Вследствие недостаточных запасов газа на территории Украины старт отопительного сезона до сих пор не объявлен, пишет ТАСС.
