Газовый кризис: Украина откладывает старт отопительного сезона

Доступные бюджетные ассигнования Украины смогут покрыть лишь незначительную часть от общего объёма газа, необходимого для прохождения зимнего периода.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Финансы на исходе

Снижение внутреннего производства газа, вызванное повреждениями газотранспортной инфраструктуры, заставляет Украину полагаться на импортные поставки. Для закупки примерно 5 миллиардов кубометров газа, требуемых для отопительного сезона, нужно около двух миллиардов долларов. Правительство смогло выделить только 200 миллионов долларов. Остаток средств Украина надеется получить в виде целевой финансовой помощи от западных стран, но пока что были получены только 150 миллионов евро от Норвегии и 60 миллионов евро от Германии.

Отопительный сезон под вопросом

К середине октября запасы газа в украинских хранилищах составляли около 12 миллиардов кубометров. Однако более 5 миллиардов кубометров должны оставаться в системе для поддержания необходимого уровня давления и ее функциональности. При этом даже в условиях мягкой зимы стране необходимо около 10 миллиардов кубометров газа, а желательно — 11-12 миллиардов кубометров.

Вследствие недостаточных запасов газа на территории Украины старт отопительного сезона до сих пор не объявлен, пишет ТАСС.