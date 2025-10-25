В туристический рай: работа найдётся для каждого, но цифры поражают

Согласно объединенным данным исследования платформы hh. ru и курорта "Лучи", в 2025 году количество открытых позиций в секторе туризма на юге России достигло 57,5 тысяч.

Это демонстрирует увеличение почти на 11% по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составлял 51,9 тысяч. Туристическая индустрия охватывает приблизительно 9% от общего числа предложений работы в данном регионе.

Наибольшая потребность в кадрах наблюдается среди работников кухни, на которых приходится 39% от всех предложений. Далее следуют администраторы, составляющие 20%, и работники зала: официанты, бармены и бариста, занимающие 16%. Средние заработные платы колеблются от 40 тысяч рублей для обслуживающего персонала до 85 тысяч рублей для управляющих ресторанами. Повара и кондитеры могут рассчитывать на средний доход около 67 тысяч рублей, администраторы — на 52 тысячи рублей, а официанты, бармены и бариста — на 62 тысячи рублей, пишет ТАСС.