Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Префаб-технологии в действии: новый завод в Дзержинске меняет правила игры
Мороженое вместо таблеток: как холод стал новым способом лечить больное горло
После развода Полина Диброва покидает страну — её маршрут вызвал бурю комментариев
Когда наука встречает неизвестное: древнее растение разрушило систему классификации флоры
Пять машин, которые не прощают скуки: компактные звери, превращающие дорогу в аттракцион
Юный бразилец в шоке от дерби ЦСКА – Спартак: что поразило новичка
Отжим исчез, барабан замер — но виновата не техника, а вы: мастера наживаются на этой ошибке годами
Осенью закладывают лето: один шаг, который решает судьбу будущего урожая тыквенных
Яблочный пирог удивит вкусом: добавьте всего ложку этого весьма необычного секретного ингредиента

В туристический рай: работа найдётся для каждого, но цифры поражают

1:19
Экономика

Согласно объединенным данным исследования платформы hh. ru и курорта "Лучи", в 2025 году количество открытых позиций в секторе туризма на юге России достигло 57,5 тысяч.

официантка
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
официантка

Это демонстрирует увеличение почти на 11% по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составлял 51,9 тысяч. Туристическая индустрия охватывает приблизительно 9% от общего числа предложений работы в данном регионе.

Наибольшая потребность в кадрах наблюдается среди работников кухни, на которых приходится 39% от всех предложений. Далее следуют администраторы, составляющие 20%, и работники зала: официанты, бармены и бариста, занимающие 16%. Средние заработные платы колеблются от 40 тысяч рублей для обслуживающего персонала до 85 тысяч рублей для управляющих ресторанами. Повара и кондитеры могут рассчитывать на средний доход около 67 тысяч рублей, администраторы — на 52 тысячи рублей, а официанты, бармены и бариста — на 62 тысячи рублей, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Деньги
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Когда наука встречает неизвестное: древнее растение разрушило систему классификации флоры
Пять машин, которые не прощают скуки: компактные звери, превращающие дорогу в аттракцион
Юный бразилец в шоке от дерби ЦСКА – Спартак: что поразило новичка
В туристический рай: работа найдётся для каждого, но цифры поражают
Отжим исчез, барабан замер — но виновата не техника, а вы: мастера наживаются на этой ошибке годами
Осенью закладывают лето: один шаг, который решает судьбу будущего урожая тыквенных
Яблочный пирог удивит вкусом: добавьте всего ложку этого весьма необычного секретного ингредиента
Любовь с препятствиями: союз, который кажется невозможным — собака и кошка под одной крышей
Пустой желудок, полные результаты: почему натощак тренироваться выгоднее, чем после еды
Под ногами — история: в Адыгее археологи раскрыли древнее городище с 600 артефактами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.