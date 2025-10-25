Качели ставки: ЦБ снизил показатель, но когда ждать прорыва на ипотечном рынке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:19
Экономика

Центральный Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, установив ее на уровне 16,5% вместо прежних 17%.

Деньги
Фото: www.freepik.com by ededchechine is licensed under Free More info
Деньги

Вместе с тем, регулятор скорректировал в сторону повышения прогноз средней ключевой ставки на будущий год, теперь ожидая диапазон 13-15% против ранее заявленных 12-13%.

Восстановление ипотечного рынка

По мнению аналитиков ДОМ. РФ, текущая ситуация способствует дальнейшему восстановлению ипотечного рынка. Они прогнозируют, что объем выданных ипотечных кредитов в четвертом квартале превысит показатели аналогичного периода прошлого года. В частности, в октябре ожидается рост выдачи ипотеки приблизительно на 15% в годовом исчислении.

Когда будет стабильный подъём

Эксперты подчеркивают, что о стабильном подъеме на ипотечном рынке можно будет заявлять лишь после того, как процентные ставки по ипотечным кредитам опустятся ниже отметки в 15%. С учетом обновленных прогнозов Центробанка, это событие вряд ли произойдет раньше середины 2026 года, пишет РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
