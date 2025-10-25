Нефтяной маятник качнулся: Brent и WTI отыграли утреннее падение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:20
Экономика

В пятницу днём нефтяные котировки продемонстрировали положительную динамику, компенсировав утреннее снижение, и, вероятно, завершат текущую неделю самым ощутимым увеличением с начала летнего периода.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
К 14:05 московского времени стоимость декабрьских контрактов на нефть Brent на площадке ICE Futures в Лондоне увеличилась на 0,21 доллара (0,32%), достигнув 66,2 доллара за баррель.

В тот же период времени декабрьские фьючерсы на нефть WTI на бирже NYMEX поднялись в цене на 0,2 доллара (0,32%), до уровня 61,99 доллара за баррель.

В начале торгов цена на Brent падала до 65,41 доллара за баррель, а на WTI — до 61,21 доллара за баррель.

В четверг обе марки нефти показали рост более чем на 5% из-за обеспокоенности по поводу сбалансированности спроса и предложения, которая усилилась после публикации новостей о введении американских санкций в отношении компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", пишет Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
