Нефтяной маятник качнулся: Brent и WTI отыграли утреннее падение

Экономика

В пятницу днём нефтяные котировки продемонстрировали положительную динамику, компенсировав утреннее снижение, и, вероятно, завершат текущую неделю самым ощутимым увеличением с начала летнего периода.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

К 14:05 московского времени стоимость декабрьских контрактов на нефть Brent на площадке ICE Futures в Лондоне увеличилась на 0,21 доллара (0,32%), достигнув 66,2 доллара за баррель.

В тот же период времени декабрьские фьючерсы на нефть WTI на бирже NYMEX поднялись в цене на 0,2 доллара (0,32%), до уровня 61,99 доллара за баррель.

В начале торгов цена на Brent падала до 65,41 доллара за баррель, а на WTI — до 61,21 доллара за баррель.

В четверг обе марки нефти показали рост более чем на 5% из-за обеспокоенности по поводу сбалансированности спроса и предложения, которая усилилась после публикации новостей о введении американских санкций в отношении компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", пишет Интерфакс".