Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три трупа и миллионы долларов: Флорида ведёт войну с хищниками, которые вышли из-под контроля
Кения открывает двери: что ждёт туристов после отмены виз
Инъекционная ринопластика: иллюзия безоперационной красоты с опасными последствиями
Зависите от ИИ? Как не потерять себя в цифровом мире
Секрет итальянки: зачем она щедро солит воду для макарон — вы удивитесь
Хвойные и злаки против серости: как сделать сад живым и красивым с ноября по март
Машина вдруг перестала ехать как раньше: эта мелочь убивает двигатель медленно и почти незаметно
Самойлова сообщила, что Джиган разбился? Что Рудковская думает о связи блогеров с мошенниками
Забудьте про затёкшую спину и усталость: вот комплекс упражнений, которые можно делать прямо в офисе

Бюджетный шторм в ООН: миллиардные долги и угроза миру — сможет ли выжить организация в эпоху кризиса

1:43
Экономика

Постпред США при ООН Майк Уолтц высказал мнение о неэффективном использовании средств, предоставляемых Соединёнными Штатами всемирной организации.

ООН
Фото: commons.wikimedia.org by xlibber, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
ООН

Нужно вернуться к истокам

В интервью Breitbart News он отметил, что, по его мнению, выделяемые ресурсы направляются на "woke-проекты", вместо того, чтобы служить изначальным целям ООН. Уолтц подчеркнул необходимость "возвращения к истокам" в деятельности организации, акцентируя внимание на предотвращении военных конфликтов и поддержании мира.

Ряд стран задерживает платежи

ООН испытывает бюджетные трудности из-за задержек с выплатой взносов со стороны ряда государств, включая США, являющихся крупнейшим донором с долгом около 3 миллиардов долларов, из которых 1,5 миллиарда приходятся на регулярный бюджет, а остальная часть — на миротворческие операции. Китай, занимающий второе место по объему взносов, также задерживает платежи, усугубляя финансовую нестабильность.

Эти задержки приводят к сокращению расходов, приостановке найма персонала и урезанию гуманитарных программ, в том числе помощи детям и беженцам.

"Оптимизация" ООН

В связи с возникшим кризисом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запустил программу реформ UN80, нацеленную на модернизацию и сокращение расходов на 20%. В результате реализации данной программы к 2026 году ожидается сокращение около 6900 рабочих мест, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Еда и рецепты
Напиток, что заменил кофе звёздам: как золотое молоко укрепляет здоровье и настроение
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Домашние животные
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Зависите от ИИ? Как не потерять себя в цифровом мире
Секрет итальянки: зачем она щедро солит воду для макарон — вы удивитесь
Хвойные и злаки против серости: как сделать сад живым и красивым с ноября по март
Машина вдруг перестала ехать как раньше: эта мелочь убивает двигатель медленно и почти незаметно
Бюджетный шторм в ООН: миллиардные долги и угроза миру — сможет ли выжить организация в эпоху кризиса
Самойлова сообщила, что Джиган разбился? Что Рудковская думает о связи блогеров с мошенниками
Забудьте про затёкшую спину и усталость: вот комплекс упражнений, которые можно делать прямо в офисе
Он вам не плюшевый друг: главная правда о хомяках, которую скрывают зоомагазины
Завести сову — всё равно что поселить дома молчаливого инопланетянина: к чему готовиться
Сад тихо задыхается под плёнкой: главная ошибка при укрытии роз, которая приводит к гниению
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.