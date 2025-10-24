Бюджетный шторм в ООН: миллиардные долги и угроза миру — сможет ли выжить организация в эпоху кризиса

Постпред США при ООН Майк Уолтц высказал мнение о неэффективном использовании средств, предоставляемых Соединёнными Штатами всемирной организации.

Нужно вернуться к истокам

В интервью Breitbart News он отметил, что, по его мнению, выделяемые ресурсы направляются на "woke-проекты", вместо того, чтобы служить изначальным целям ООН. Уолтц подчеркнул необходимость "возвращения к истокам" в деятельности организации, акцентируя внимание на предотвращении военных конфликтов и поддержании мира.

Ряд стран задерживает платежи

ООН испытывает бюджетные трудности из-за задержек с выплатой взносов со стороны ряда государств, включая США, являющихся крупнейшим донором с долгом около 3 миллиардов долларов, из которых 1,5 миллиарда приходятся на регулярный бюджет, а остальная часть — на миротворческие операции. Китай, занимающий второе место по объему взносов, также задерживает платежи, усугубляя финансовую нестабильность.

Эти задержки приводят к сокращению расходов, приостановке найма персонала и урезанию гуманитарных программ, в том числе помощи детям и беженцам.

"Оптимизация" ООН

В связи с возникшим кризисом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запустил программу реформ UN80, нацеленную на модернизацию и сокращение расходов на 20%. В результате реализации данной программы к 2026 году ожидается сокращение около 6900 рабочих мест, пишет ТАСС.