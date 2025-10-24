Wildberries замахнулась на Ситимобил? Слухи, которые могут перевернуть рынок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Информационное пространство взбудоражили сообщения о том, что компания Wildberries & Russ якобы намерена приобрести сервис такси "Ситимобил". Однако представители обеих сторон опровергли эту информацию, назвав публикации в СМИ "не соответствующими действительности". История вызвала интерес не только из-за громких имён, но и потому, что рынок такси в России переживает тектонические изменения, где лидирующие позиции занимает "Яндекс Такси".

Ситимобил
Фото: commons.wikimedia.org by Brateevsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ситимобил

Что произошло

О планах Wildberries купить "Ситимобил" первым сообщил портал The Bell (признан Минюстом РФ иноагентом). Источники издания утверждали, что сделка уже обсуждается, и новый владелец собирается составить конкуренцию "Яндексу". Однако вскоре обе компании выступили с опровержениями.

"Не комментируем слухи", — заявили в пресс-службе Wildberries & Russ.

"На текущий момент "Ситимобил" продолжает работу в структуре управляющей компании People & People", — добавили в пресс-службе "Ситимобила".

Обе стороны подчеркнули, что не располагают информацией об источниках подобных заявлений и не считают корректным обсуждать неподтверждённые данные.

Истоки слухов

Причиной интереса журналистов стала кадровая новость августа 2024 года: бывший руководитель российского подразделения Gett Анатолий Сморгонский возглавил новое направление Wildberries — сервис WB Taxi. Подразделение уже тестируется в Минске, а позже, по информации компании, должно появиться и в других странах. Это совпадение и стало поводом для предположений о возможной сделке с "Ситимобилом".

В материалах The Bell отмечалось, что Wildberries & Russ "и не скрывали амбиций" развивать направление такси, и покупка действующего сервиса могла бы стать логичным шагом.

"Ситимобил": история взлёта и остановки

"Ситимобил" был основан в 2007 году и к 2020-му стал одним из крупнейших игроков российского рынка агрегаторов. Тогда его доля составляла около 10%, уступая только "Яндексу". Но ситуация резко изменилась: по данным РБК, к 2024 году доля "Яндекс Такси" на рынке Москвы превысила 96%, а "Ситимобил" занимал менее 1%.

В марте 2022 года владельцы сервиса — O2O-холдинг (совместное предприятие "Сбера" и VK) — приняли решение прекратить работу. Уже в апреле активы "Ситимобила" перешли под управление компании People & People, которая также владеет брендами "Таксовичкоф" и "Грузовичкоф". Сумма сделки не раскрывалась.

Как работает WB Taxi

Wildberries создаёт собственный транспортный сервис не случайно. Компания давно движется к формированию единой платформы, где клиент может не только покупать товары, но и пользоваться другими услугами — от доставки до передвижения.

По принципу экосистемы WB Taxi должен стать частью более широкого сервиса, где всё - от заказа машины до оплаты — встроено в приложение маркетплейса. Такой подход уже показал эффективность у крупных технологических гигантов.

А что если Wildberries всё-таки купит "Ситимобил"

Гипотетически такая покупка позволила бы Wildberries мгновенно выйти на рынок с готовой базой водителей, клиентов и лицензий. Однако возможны и сложности: юридическая интеграция, техническое объединение платформ, а также необходимость восстановить доверие пользователей к бренду, который уже объявлял о закрытии.

Исторический контекст

Рынок такси в России прошёл долгий путь — от частных "бомбил" 1990-х до цифровых агрегаторов. В 2010-е годы появились Gett, Uber и "Ситимобил", но постепенно все уступили место "Яндекс Такси". Слияние и поглощения сделали рынок почти монополизированным. Теперь интерес к сфере возвращается через интеграцию с экосистемами ритейла и доставки.

Интересный факт

• У Wildberries есть собственная логистическая сеть — более 50 тысяч пунктов выдачи.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
