Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В последние два дня на петербургской бирже идет скачка и резкое падение всех ценностей... — писала газета Русское Слово 25 октября 1907 года
Тело кричало о помощи: пациентку с опухолью вместо УЗИ отправили в магазин за бельём
Йод всему голова: врач рассказал, чем грозит его дефицит и как восполнить без вреда
Коврик перестанет ездить сам по себе: секрет надёжной фиксации из копеечных материалов
Красивые, но ядовитые: какие домашние цветы могут вызвать слепоту и отравление
Напиток, в который влюбляешься с первого глотка: как сварить чай с клюквой и специями
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Ученица Тутберидзе раскрыла имя главной музы в фигурном катании: кто помогает ей блистать на льду
Секреты Ксении Собчак: почему она выбрала ВНЖ в Испании для себя и сына

Канада ждёт сигнала из Вашингтона: почему Трамп снова заморозил переговоры

3:23
Экономика

После неожиданного решения президента США Дональда Трампа остановить торговые переговоры с Канадой внимание мировых аналитиков вновь приковано к отношениям двух соседних стран. Канадский премьер-министр Марк Карни подтвердил готовность Оттавы вернуться к обсуждению, как только Вашингтон проявит готовность к диалогу.

Стол переговоров Канада США
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Стол переговоров Канада США

"Мы готовы возобновить это продвижение вперед, нарастить прогресс, когда американцы будут готовы вести данные обсуждения", — заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Всё это происходит на фоне нарастающего напряжения в торговой политике США, где пошлины и тарифные решения становятся инструментом внутренней и внешней политики.

Почему переговоры заморожены

Дональд Трамп объявил, что прекращает переговоры с Оттавой. Формальным поводом стало недовольство рекламной кампанией, запущенной правительством провинции Онтарио в американских СМИ.

Эта кампания включала видеоролики с речью 40-го президента США Рональда Рейгана, где он выступал в защиту свободной торговли и критиковал импортные пошлины. По словам Трампа, подобные шаги канадской стороны он расценил как враждебный жест.

"Его разочарование нарастало с течением времени. Я присутствовал на некоторых этих встречах, и с канадцами было очень сложно вести переговоры", — отметил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Хассет предположил, что в Вашингтоне недовольны позицией некоторых чиновников, оставшихся во власти с времён Джастина Трюдо. По его мнению, именно их "негибкость" стала одной из причин паузы.

Что значит пауза для бизнеса

Текущие пошлины на канадскую сталь и алюминий достигли 50%. Для производителей это стало серьёзным ударом, особенно для предприятий Онтарио и Квебека.

Пока правительства ведут политические игры, компании вынуждены перестраивать логистику и искать новые рынки. Одни переходят на поставки через Мексику, другие активнее развивают экспорт в Азию.

"Канадский бизнес выживает за счёт гибкости — нам приходится адаптироваться быстрее, чем когда-либо", — отметил один из представителей Торговой палаты Торонто.

А что если США не вернутся к столу переговоров

Эксперты считают, что в таком случае Канада усилит участие в других торговых блоках. Вероятно, она расширит связи с Европой по соглашению CETA и с азиатскими партнёрами в рамках Тихоокеанского партнёрства.

По мнению аналитиков, полный разрыв торговых отношений маловероятен — объём взаимной торговли слишком велик, а бизнес-структуры двух стран тесно интегрированы.

Исторический контекст

Отношения Канады и США в сфере торговли всегда были сложными. Ещё в 1980-х годах стороны вели долгие переговоры по тарифам на древесину и молочную продукцию. Позднее был подписан договор NAFTA, преобразованный при Трампе в USMCA.

Интересные факты

• Канада — второй по величине торговый партнёр США после Китая.
• Более 75% канадского экспорта направляется в Соединённые Штаты.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Наука и техника
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов

Использование замороженных российских активов становится всё более опасной темой для самого Евросоюза.

Германия может потерять 100 млрд евро из-за кражи российских активов
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
Пекин сказал то, чего опасались в Белом доме: игра вокруг российской нефти выходит из-под контроля
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Этот морковный салат из 3 ингредиентов взорвал интернет: гениальный рецепт за 10 минут
Больше ничего не скажу: Челобанов проговорился о ночах с Пугачёвой — и осёкся
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Владельцев животных в России ждёт хаос: новые законы решают не те проблемы
Последние материалы
Тело кричало о помощи: пациентку с опухолью вместо УЗИ отправили в магазин за бельём
Йод всему голова: врач рассказал, чем грозит его дефицит и как восполнить без вреда
Коврик перестанет ездить сам по себе: секрет надёжной фиксации из копеечных материалов
Канада ждёт сигнала из Вашингтона: почему Трамп снова заморозил переговоры
Красивые, но ядовитые: какие домашние цветы могут вызвать слепоту и отравление
Напиток, в который влюбляешься с первого глотка: как сварить чай с клюквой и специями
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Ученица Тутберидзе раскрыла имя главной музы в фигурном катании: кто помогает ей блистать на льду
Секреты Ксении Собчак: почему она выбрала ВНЖ в Испании для себя и сына
25 октября: первые камикадзе, уральский дракон и женщины за мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.