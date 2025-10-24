Канада ждёт сигнала из Вашингтона: почему Трамп снова заморозил переговоры

3:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

После неожиданного решения президента США Дональда Трампа остановить торговые переговоры с Канадой внимание мировых аналитиков вновь приковано к отношениям двух соседних стран. Канадский премьер-министр Марк Карни подтвердил готовность Оттавы вернуться к обсуждению, как только Вашингтон проявит готовность к диалогу.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Стол переговоров Канада США

"Мы готовы возобновить это продвижение вперед, нарастить прогресс, когда американцы будут готовы вести данные обсуждения", — заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Всё это происходит на фоне нарастающего напряжения в торговой политике США, где пошлины и тарифные решения становятся инструментом внутренней и внешней политики.

Почему переговоры заморожены

Дональд Трамп объявил, что прекращает переговоры с Оттавой. Формальным поводом стало недовольство рекламной кампанией, запущенной правительством провинции Онтарио в американских СМИ.

Эта кампания включала видеоролики с речью 40-го президента США Рональда Рейгана, где он выступал в защиту свободной торговли и критиковал импортные пошлины. По словам Трампа, подобные шаги канадской стороны он расценил как враждебный жест.

"Его разочарование нарастало с течением времени. Я присутствовал на некоторых этих встречах, и с канадцами было очень сложно вести переговоры", — отметил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.

Хассет предположил, что в Вашингтоне недовольны позицией некоторых чиновников, оставшихся во власти с времён Джастина Трюдо. По его мнению, именно их "негибкость" стала одной из причин паузы.

Что значит пауза для бизнеса

Текущие пошлины на канадскую сталь и алюминий достигли 50%. Для производителей это стало серьёзным ударом, особенно для предприятий Онтарио и Квебека.

Пока правительства ведут политические игры, компании вынуждены перестраивать логистику и искать новые рынки. Одни переходят на поставки через Мексику, другие активнее развивают экспорт в Азию.

"Канадский бизнес выживает за счёт гибкости — нам приходится адаптироваться быстрее, чем когда-либо", — отметил один из представителей Торговой палаты Торонто.

А что если США не вернутся к столу переговоров

Эксперты считают, что в таком случае Канада усилит участие в других торговых блоках. Вероятно, она расширит связи с Европой по соглашению CETA и с азиатскими партнёрами в рамках Тихоокеанского партнёрства.

По мнению аналитиков, полный разрыв торговых отношений маловероятен — объём взаимной торговли слишком велик, а бизнес-структуры двух стран тесно интегрированы.

Исторический контекст

Отношения Канады и США в сфере торговли всегда были сложными. Ещё в 1980-х годах стороны вели долгие переговоры по тарифам на древесину и молочную продукцию. Позднее был подписан договор NAFTA, преобразованный при Трампе в USMCA.

Интересные факты

• Канада — второй по величине торговый партнёр США после Китая.

• Более 75% канадского экспорта направляется в Соединённые Штаты.