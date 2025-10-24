Канада ждёт сигнала из Вашингтона: почему Трамп снова заморозил переговоры

После неожиданного решения президента США Дональда Трампа остановить торговые переговоры с Канадой внимание мировых аналитиков вновь приковано к отношениям двух соседних стран. Канадский премьер-министр Марк Карни подтвердил готовность Оттавы вернуться к обсуждению, как только Вашингтон проявит готовность к диалогу.
"Мы готовы возобновить это продвижение вперед, нарастить прогресс, когда американцы будут готовы вести данные обсуждения", — заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
Всё это происходит на фоне нарастающего напряжения в торговой политике США, где пошлины и тарифные решения становятся инструментом внутренней и внешней политики.
Дональд Трамп объявил, что прекращает переговоры с Оттавой. Формальным поводом стало недовольство рекламной кампанией, запущенной правительством провинции Онтарио в американских СМИ.
Эта кампания включала видеоролики с речью 40-го президента США Рональда Рейгана, где он выступал в защиту свободной торговли и критиковал импортные пошлины. По словам Трампа, подобные шаги канадской стороны он расценил как враждебный жест.
"Его разочарование нарастало с течением времени. Я присутствовал на некоторых этих встречах, и с канадцами было очень сложно вести переговоры", — отметил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет.
Хассет предположил, что в Вашингтоне недовольны позицией некоторых чиновников, оставшихся во власти с времён Джастина Трюдо. По его мнению, именно их "негибкость" стала одной из причин паузы.
Текущие пошлины на канадскую сталь и алюминий достигли 50%. Для производителей это стало серьёзным ударом, особенно для предприятий Онтарио и Квебека.
Пока правительства ведут политические игры, компании вынуждены перестраивать логистику и искать новые рынки. Одни переходят на поставки через Мексику, другие активнее развивают экспорт в Азию.
"Канадский бизнес выживает за счёт гибкости — нам приходится адаптироваться быстрее, чем когда-либо", — отметил один из представителей Торговой палаты Торонто.
Эксперты считают, что в таком случае Канада усилит участие в других торговых блоках. Вероятно, она расширит связи с Европой по соглашению CETA и с азиатскими партнёрами в рамках Тихоокеанского партнёрства.
По мнению аналитиков, полный разрыв торговых отношений маловероятен — объём взаимной торговли слишком велик, а бизнес-структуры двух стран тесно интегрированы.
Отношения Канады и США в сфере торговли всегда были сложными. Ещё в 1980-х годах стороны вели долгие переговоры по тарифам на древесину и молочную продукцию. Позднее был подписан договор NAFTA, преобразованный при Трампе в USMCA.
• Канада — второй по величине торговый партнёр США после Китая.
• Более 75% канадского экспорта направляется в Соединённые Штаты.
