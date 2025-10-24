Сочи взял новый курс: налоговые поступления от туристов идут на важные цели

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным, опубликованным главой города Андреем Прошуниным в социальных сетях, Сочи получил от туристов 474 миллиона рублей в виде туристического налога с начала текущего года.

Фото: Wikipedia by Arne Müseler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ сочи

Вместо курортного сбора

Данная система налогообложения пришла на смену курортному сбору, который действовал в Краснодарском крае с 2018 года. За период действия курортного сбора Сочи пополнил краевой бюджет почти на 1,9 миллиарда рублей.

Направления использования средств

Ранее собранные средства строго шли на улучшение туристической инфраструктуры: приведение в порядок гостевых маршрутов, набережных и скверов, а также установку систем видеонаблюдения на пляжах. С внедрением туристического налога спектр использования средств был расширен.

Андрей Прошунин отметил, что в текущем году администрация города совместно с Городским Собранием Сочи намерена направить часть средств, полученных от налога, не только на развитие инфраструктуры, но и на поддержку социальной сферы. Ключевая цель, по его словам, — повышение качества жизни как для жителей, так и для гостей города-курорта.