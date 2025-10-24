Японские деньги топят американские льды: Tokyo Gas оживляет мёрзлый проект Аляски

Японская газовая компания Tokyo Gas Co. заключила предварительное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Аляска СПГ".
Согласно заявлению Glenfarne Group, разработчика "Аляска СПГ", крупнейшая газовая компания Японии подписала необязывающее соглашение о возможной закупке 1 миллиона тонн СПГ в год. Tokyo Gas подтвердила эту информацию, отметив, что будет собирать данные о проекте и оценивать его рентабельность, как сообщает Bloomberg.
Данное соглашение является скромным, но важным шагом для проекта "Аляска СПГ" стоимостью 44 миллиарда долларов. Проект, у которого были проблемы с заключением долгосрочных контрактов и привлечением инвестиций, может получить новый шанс на реализацию.
В рамках более широкого торгового соглашения, подписанного в июле, Япония обязалась обеспечить "стабильные и долгосрочные дополнительные закупки энергоносителей в США", в том числе и через возможное соглашение о покупке СПГ с Аляски. Детали сделки не раскрываются.
Вследствие заключенного соглашения, все товары, ввозимые из Японии в Соединённые Штаты, подлежат обложению пошлиной в размере 15%. Помимо этого, учреждается инвестиционный фонд объёмом 550 миллиардов долларов, предназначенный для японских инвестиций в американскую экономику.
Предполагается, что условия предоставления этих средств будут подробно обсуждаться в ходе встречи между президентом США Дональдом Трампом и Санаэ Такаити, новым премьер-министром Японии на следующей неделе.
