Японские деньги топят американские льды: Tokyo Gas оживляет мёрзлый проект Аляски

1:52
Экономика

Японская газовая компания Tokyo Gas Co. заключила предварительное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с проекта "Аляска СПГ".

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Детали соглашения с Glenfarne Group

Согласно заявлению Glenfarne Group, разработчика "Аляска СПГ", крупнейшая газовая компания Японии подписала необязывающее соглашение о возможной закупке 1 миллиона тонн СПГ в год. Tokyo Gas подтвердила эту информацию, отметив, что будет собирать данные о проекте и оценивать его рентабельность, как сообщает Bloomberg.

Перспективы проекта "Аляска СПГ"

Данное соглашение является скромным, но важным шагом для проекта "Аляска СПГ" стоимостью 44 миллиарда долларов. Проект, у которого были проблемы с заключением долгосрочных контрактов и привлечением инвестиций, может получить новый шанс на реализацию.

В рамках более широкого торгового соглашения, подписанного в июле, Япония обязалась обеспечить "стабильные и долгосрочные дополнительные закупки энергоносителей в США", в том числе и через возможное соглашение о покупке СПГ с Аляски. Детали сделки не раскрываются.

Вследствие заключенного соглашения, все товары, ввозимые из Японии в Соединённые Штаты, подлежат обложению пошлиной в размере 15%. Помимо этого, учреждается инвестиционный фонд объёмом 550 миллиардов долларов, предназначенный для японских инвестиций в американскую экономику.

Предполагается, что условия предоставления этих средств будут подробно обсуждаться в ходе встречи между президентом США Дональдом Трампом и Санаэ Такаити, новым премьер-министром Японии на следующей неделе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
