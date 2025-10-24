Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ждать ли чуда? Турецкая лира установила новый антирекорд

Экономика

Турецкая лира продолжила снижение.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Неуклонное обесценивание

В текущем году курс лиры упал на 16%, и валюта приближается к 15-й неделе непрерывного падения.

В условиях нестабильности национальной валюты местные инвесторы ищут способы сохранить свои сбережения, активно инвестируя в золото и серебро.

Негативная динамика фондового рынка

Стамбульская фондовая биржа скорее всего завершит четвёртую подряд неделю с убытками, что является самой затяжной серией с февраля. Индекс Borsa Istanbul потерял более 6% за текущую неделю.

Факторы, влияющие на настроения инвесторов

Настроения инвесторов находятся под влиянием политической неопределённости и ожиданий решения Центрального банка на предстоящей неделе, в особенности после публикации данных по инфляции за сентябрь, которые превзошли ожидания. Большинство экономистов скорректировали свои прогнозы относительно вероятного смягчения денежно-кредитной политики.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
