Ждать ли чуда? Турецкая лира установила новый антирекорд

Турецкая лира продолжила снижение.
В текущем году курс лиры упал на 16%, и валюта приближается к 15-й неделе непрерывного падения.
В условиях нестабильности национальной валюты местные инвесторы ищут способы сохранить свои сбережения, активно инвестируя в золото и серебро.
Стамбульская фондовая биржа скорее всего завершит четвёртую подряд неделю с убытками, что является самой затяжной серией с февраля. Индекс Borsa Istanbul потерял более 6% за текущую неделю.
Настроения инвесторов находятся под влиянием политической неопределённости и ожиданий решения Центрального банка на предстоящей неделе, в особенности после публикации данных по инфляции за сентябрь, которые превзошли ожидания. Большинство экономистов скорректировали свои прогнозы относительно вероятного смягчения денежно-кредитной политики.
