В ожидании нефтяного шторма? Санкции США вызвали ажиотаж на рынке фрахта супертанкеров

Экономика

Фьючерсы на фрахт супертанкеров резко возросли после введения санкций США против двух крупных российских производителей нефти.

Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion
Фото: commons.wikimedia.org by Жан-Филипп Буле is licensed under GNU Free Documentation License
Двухкорпусный нефтяной танкер SPT Champion

Резкий рост контрактов

По данным Балтийской биржи, 13 декабря количество форвардных контрактов на перевозку грузов по маршруту Ближний Восток — Китай выросло почти на 16%, достигнув максимума с начала 2023 года. Контракты на декабрь на тот же маршрут с крупными перевозчиками сырой нефти увеличились почти на 13%.

Санкции США

Белый дом ввёл санкции в отношении ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл". Индийские и китайские нефтепереработчики, основные покупатели российской нефти, могут покинуть рынок и, вероятно, обратятся к Ближнему Востоку для покрытия дефицита, что увеличит спрос на танкеры в этих маршрутах, как сообщает Bloomberg.

