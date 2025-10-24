В ожидании нефтяного шторма? Санкции США вызвали ажиотаж на рынке фрахта супертанкеров

Фьючерсы на фрахт супертанкеров резко возросли после введения санкций США против двух крупных российских производителей нефти.

Резкий рост контрактов

По данным Балтийской биржи, 13 декабря количество форвардных контрактов на перевозку грузов по маршруту Ближний Восток — Китай выросло почти на 16%, достигнув максимума с начала 2023 года. Контракты на декабрь на тот же маршрут с крупными перевозчиками сырой нефти увеличились почти на 13%.

Санкции США

Белый дом ввёл санкции в отношении ПАО "Роснефть" и ПАО "Лукойл". Индийские и китайские нефтепереработчики, основные покупатели российской нефти, могут покинуть рынок и, вероятно, обратятся к Ближнему Востоку для покрытия дефицита, что увеличит спрос на танкеры в этих маршрутах, как сообщает Bloomberg.