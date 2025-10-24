Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гладкая кожа без усилий — откройте секреты масок для лица, изменяющих ваш уход
В ожидании нефтяного шторма? Санкции США вызвали ажиотаж на рынке фрахта супертанкеров
Уют по щелчку пальцев: 5 текстильных решений, которые моментально преображают гостиную
Искусственные подсластители вредят мозгу: десятилетнее исследование раскрывает последствия
Обычный водитель становится маркетологом: как подготовка превращает авто в прибыль
Малина замерзает на корню: что делать, если ягоды не успевают покраснеть до морозов
Тайна женских контуров: с помощью каких методов можно изменить ямочки на ягодицах
Пицца, которая пахнет детством: рецепт из школьной столовой возвращает вкус беззаботных лет
Грозит блокировка? Почему лейбл Gazgolder может оказаться в чёрном списке

Крым прощается с лимитами на топливо: что нужно знать автомобилистам

1:10
Экономика

Со следующей недели на автозаправочных станциях Крыма отменяется лимит на продажу топлива в одни руки. Количество заправок со свободной продажей топлива удваивается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

 Новые возможности с 26 октября

С 9:00 26 октября на территории Республики Крым заработают 270 автозаправочных станций, на которых топливо будет доступно без ограничений и лимитов.

Как и прежде, информация о наличии топлива на АЗС будет публиковаться ежедневно на портале правительства Крыма и сайте профильного министерства, пишет РГ.

 Согласование с федеральными органами

Аксенов отметил, что все мероприятия по урегулированию ситуации с топливом согласованы с федеральными органами.

Лимит на продажу топлива был введён 29 сентября, когда на большинстве АЗС полуострова топливо стало дефицитом. Позже был установлен лимит на 20 литров на одну заправку, а отпуск топлива в канистры был запрещён, чтобы избежать дефицита и ажиотажа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Наука и техника
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Домашние животные
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Гладкая кожа без усилий — откройте секреты масок для лица, изменяющих ваш уход
В ожидании нефтяного шторма? Санкции США вызвали ажиотаж на рынке фрахта супертанкеров
Уют по щелчку пальцев: 5 текстильных решений, которые моментально преображают гостиную
Искусственные подсластители вредят мозгу: десятилетнее исследование раскрывает последствия
Обычный водитель становится маркетологом: как подготовка превращает авто в прибыль
Малина замерзает на корню: что делать, если ягоды не успевают покраснеть до морозов
Тайна женских контуров: с помощью каких методов можно изменить ямочки на ягодицах
Пицца, которая пахнет детством: рецепт из школьной столовой возвращает вкус беззаботных лет
Грозит блокировка? Почему лейбл Gazgolder может оказаться в чёрном списке
Бритьё под ноль — удар по нервной системе: как машинка превращает кота в тень самого себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.