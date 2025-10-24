Крым прощается с лимитами на топливо: что нужно знать автомобилистам

Со следующей недели на автозаправочных станциях Крыма отменяется лимит на продажу топлива в одни руки. Количество заправок со свободной продажей топлива удваивается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Новые возможности с 26 октября

С 9:00 26 октября на территории Республики Крым заработают 270 автозаправочных станций, на которых топливо будет доступно без ограничений и лимитов.

Как и прежде, информация о наличии топлива на АЗС будет публиковаться ежедневно на портале правительства Крыма и сайте профильного министерства, пишет РГ.

Согласование с федеральными органами

Аксенов отметил, что все мероприятия по урегулированию ситуации с топливом согласованы с федеральными органами.

Лимит на продажу топлива был введён 29 сентября, когда на большинстве АЗС полуострова топливо стало дефицитом. Позже был установлен лимит на 20 литров на одну заправку, а отпуск топлива в канистры был запрещён, чтобы избежать дефицита и ажиотажа.