Крым прощается с лимитами на топливо: что нужно знать автомобилистам

Со следующей недели на автозаправочных станциях Крыма отменяется лимит на продажу топлива в одни руки. Количество заправок со свободной продажей топлива удваивается, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
С 9:00 26 октября на территории Республики Крым заработают 270 автозаправочных станций, на которых топливо будет доступно без ограничений и лимитов.
Как и прежде, информация о наличии топлива на АЗС будет публиковаться ежедневно на портале правительства Крыма и сайте профильного министерства, пишет РГ.
Аксенов отметил, что все мероприятия по урегулированию ситуации с топливом согласованы с федеральными органами.
Лимит на продажу топлива был введён 29 сентября, когда на большинстве АЗС полуострова топливо стало дефицитом. Позже был установлен лимит на 20 литров на одну заправку, а отпуск топлива в канистры был запрещён, чтобы избежать дефицита и ажиотажа.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.