Лондонские соглашения: чьи сети поймают больше сельди

Европейские прибрежные государства согласовали квоту на вылов норвежской весенне-нерестующей сельди в 2026 году. Лимит увеличен на треть по сравнению с текущим годом.
Встреча прошла в Лондоне с участием Норвегии, Исландии, Фарерских островов, России и Великобритании. Участники договорились установить общий допустимый улов в размере 533,9 тыс. тонн — это на 33% больше, чем в 2025 году.
Это решение соответствует научным рекомендациям Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES), что добавляет весомости принимаемым решениям.
Министр рыболовства и океанов Норвегии Марианна Сивертсен Нэсс подчеркнула, что согласование общей квоты — положительный результат, который поможет снизить давление на запасы сельди.
Участники также решили продолжить работу над обновлением отчёта о зональном распределении запасов и пересмотром стратегии долгосрочного управления промыслом, пишет Fishnews.
