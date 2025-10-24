Лондонские соглашения: чьи сети поймают больше сельди

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские прибрежные государства согласовали квоту на вылов норвежской весенне-нерестующей сельди в 2026 году. Лимит увеличен на треть по сравнению с текущим годом.

Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маринованная сельдь

Переговоры в Лондоне

Встреча прошла в Лондоне с участием Норвегии, Исландии, Фарерских островов, России и Великобритании. Участники договорились установить общий допустимый улов в размере 533,9 тыс. тонн — это на 33% больше, чем в 2025 году.

Научные рекомендации

Это решение соответствует научным рекомендациям Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES), что добавляет весомости принимаемым решениям.

Положительные результаты

Министр рыболовства и океанов Норвегии Марианна Сивертсен Нэсс подчеркнула, что согласование общей квоты — положительный результат, который поможет снизить давление на запасы сельди.

Будущее сотрудничество

Участники также решили продолжить работу над обновлением отчёта о зональном распределении запасов и пересмотром стратегии долгосрочного управления промыслом, пишет Fishnews.