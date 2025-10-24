Автомобильный апокалипсис: Европу ждёт дефицит полупроводников после конфликта вокруг Nexperia

На автомобилестроительных заводах Европы могут остановиться конвейеры через 10-20 дней из-за нехватки полупроводников. Это связано с рейдерским захватом китайской компании Nexperia в Нидерландах.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Volkswagen

Ситуация с Nexperia

Nexperia — "дочка" китайской Wingtech Technology, занимающаяся производством полупроводников. Голландское правительство приняло решение о национализации компании под предлогом защиты стратегического производства, пишет "Царьград".

Влияние санкций

Вероятно, решение Нидерландов также совпало с тем, что США внесли Nexperia в санкционный список, что дало возможность европейцам осуществлять враждебные действия.

Проблемы с поставками

В ответ на национализацию Пекин прекратил поставки редкоземельных металлов в Nexperia, что серьёзно сказалось на производстве. Из-за этого автомобильные компании оказались под угрозой остановки, и они уже проводят экстренные совещания для поиска решений.

Поиск альтернатив

Автопроизводители пытаются найти альтернативных поставщиков полупроводников и обращаются к немецкому производителю Infineon Technologies AG. Однако неизвестно, сможет ли эта компания полностью заменить Nexperia.

Угрозы для автопроизводителей

Некоторые компании, такие как Volkswagen, BMW, Mercedes и Daimler, уже сталкиваются с проблемами и могут приостановить производство популярных моделей.

Глобальные последствия

Кризис вокруг Nexperia может повлиять не только на Европу, но и на США, где компания также поставляла чипы для американских предприятий.

Аналитики отмечают, что этот кризис не был полной неожиданностью и предостерегают о возможных последствиях для бизнеса с Китаем. Есть надежда, что теперь китайские компании станут инвестировать больше в Россию.