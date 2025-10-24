Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:47
Экономика

В Кремле приветствуют намерение нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити заключить мирный договор с Россией.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это будет сложно из-за недружественной позиции Токио. Песков сказал также, что подобные заявления можно приветствовать, так как Россия также поддерживает идею мирного договора с Японией. Однако он выразил сожаление о том, что в настоящее время Япония занимает недружественную позицию по отношению к России, присоединившись ко всем санкциям и ограничениям, пишет URA.RU.

Санаэ Такаити стала новым премьер-министром Японии, и это значимая веха, так как она первая женщина на этом посту. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
