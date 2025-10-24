Центробанк сделал ход конём: снижение ставки — причина или следствие

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Снижение ключевой ставки с 17 до 16,5 процентов является разумным и осторожным шагом Центробанка, считает экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников,

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Компромиссное решение

В интервью MoneyTimes эксперт заявил, что это компромиссный вариант, так как рассматривались три опции: оставить ставку неизменной, снизить ее до 16 процентов или принять текущее решение. Он считает его разумным, подчёркивающим инфляционные риски в будущем.

Наблюдение за экономикой

ЦБ будет внимательно следить за развитием экономики. Масленников отмечает, что регулятор проанализирует, как изменится ситуация с ценами, когда начнется снижение инфляционных ожиданий, особенно после повышения НДС на два пункта.

Символическое снижение ставки

Масленников охарактеризовал снижение ключевой ставки как символическое и указал, что это сигнал для деловой активности, которая на данный момент находится в стабильном состоянии.