Центробанк сделал ход конём: снижение ставки — причина или следствие

Снижение ключевой ставки с 17 до 16,5 процентов является разумным и осторожным шагом Центробанка, считает экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников,
В интервью MoneyTimes эксперт заявил, что это компромиссный вариант, так как рассматривались три опции: оставить ставку неизменной, снизить ее до 16 процентов или принять текущее решение. Он считает его разумным, подчёркивающим инфляционные риски в будущем.
ЦБ будет внимательно следить за развитием экономики. Масленников отмечает, что регулятор проанализирует, как изменится ситуация с ценами, когда начнется снижение инфляционных ожиданий, особенно после повышения НДС на два пункта.
Масленников охарактеризовал снижение ключевой ставки как символическое и указал, что это сигнал для деловой активности, которая на данный момент находится в стабильном состоянии.
