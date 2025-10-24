Центробанк сделал ход конём: снижение ставки — причина или следствие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:10
Экономика

Снижение ключевой ставки с 17 до 16,5 процентов является разумным и осторожным шагом Центробанка, считает экономист, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников

Банк России
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

 Компромиссное решение

В интервью MoneyTimes эксперт заявил, что это компромиссный вариант, так как рассматривались три опции: оставить ставку неизменной, снизить ее до 16 процентов или принять текущее решение. Он считает его разумным, подчёркивающим инфляционные риски в будущем.

 Наблюдение за экономикой

ЦБ будет внимательно следить за развитием экономики. Масленников отмечает, что регулятор проанализирует, как изменится ситуация с ценами, когда начнется снижение инфляционных ожиданий, особенно после повышения НДС на два пункта.

 Символическое снижение ставки

Масленников охарактеризовал снижение ключевой ставки как символическое и указал, что это сигнал для деловой активности, которая на данный момент находится в стабильном состоянии. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
