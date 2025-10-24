Оформляем декларацию, чтобы защитить счёт: новая схема обмана, на которую попадаются даже опытные

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:29
Экономика

МВД России вновь обратило внимание граждан на новую мошенническую схему. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов — от Федеральной налоговой службы до прокуратуры — и убеждают людей "задекларировать наличные денежные средства" или "оформить декларацию по телефону". Такие обращения, как подчеркнули в ведомстве, всегда исходят от преступников.

Смартфон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Смартфон

Новый способ телефонного обмана

Мошенники активно используют официально звучащие термины и правовую лексику, чтобы вызвать у собеседника чувство тревоги и убедить его действовать немедленно. Сценарий похож: "сотрудник" представляется представителем налоговой службы, прокуратуры или Центробанка, сообщает о "проблемах с декларацией" и требует "подтвердить данные" или "срочно задекларировать средства".

"Ни налоговая служба, ни какие-либо государственные органы не требуют срочных переводов и не оформляют декларации по телефону. Если собеседник утверждает, что вам нужно задекларировать свои доходы или наличные — это мошенник", — сказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По словам представителей ведомства, злоумышленники часто ссылаются на несуществующие постановления или "новые правила ФНС", после чего предлагают перевести средства "на безопасный счёт".

Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в комментарии агентству ТАСС.

Почему схема кажется убедительной

В МВД отмечают, что преступники всё чаще используют официальную терминологию и создают видимость правомерности своих действий. Подделываются даже служебные удостоверения, электронные письма и аватарки в мессенджерах.

"Лучший способ защиты — знать, как устроено всё на самом деле и понимать, что госорганы никогда не действуют через мессенджеры или телефонные звонки", — добавили в управлении МВД, комментируя ситуацию агентству ТАСС.

Что на самом деле представляет собой декларация

В юридическом смысле декларация — это официальный документ, который гражданин или организация подаёт государству в установленном законом порядке. По телефону подобные документы не оформляются, а переводы денег "для проверки" противоречат любым нормативным процедурам.

В МВД напомнили, что существуют четыре основных типа деклараций

  • Налоговая декларация (форма 3-НДФЛ): подаётся через сайт портал "Госуслуги" или лично в налоговую инспекцию.
  • Декларация о доходах и имуществе: обязательна для государственных служащих и депутатов.
  • Таможенная декларация: заполняется при пересечении границы и ввозе товаров.
  • Декларация по валютным операциям: оформляется юридическими лицами и резидентами при движении капитала за рубеж.

Как распознать телефонного мошенника

  • Пугающие фразы: если звонящий представляется сотрудником ФНС, прокуратуры или Центробанка и говорит о "проверке декларации", стоит насторожиться.
  • Ложные ссылки на законы: настоящие представители госорганов не упоминают "новые указы" без официальных документов.
  • Просьба перевести деньги: ни одно ведомство не требует переводов для "проверки" или "подтверждения доходов".
  • Мессенджеры: настоящие уведомления приходят только через официальные сайты и порталы.
  • Давление и спешка: фразы вроде "действуйте немедленно" или "ваш счёт будет заблокирован" — верный признак обмана.

Что делать, если позвонили мошенники

  • Не передавайте личные данные: не сообщайте номера карт, коды подтверждения или паспортные сведения.
  • Прекратите разговор: не вступайте в диалог, просто завершите звонок.
  • Проверьте информацию: позвоните в налоговую или банк самостоятельно — по номеру, указанному на официальном сайте.
  • Сообщите в полицию: можно обратиться через портал "Госуслуги", позвонить по номеру 102 или посетить ближайшее отделение МВД.

"Главная защита от подобных схем — критическое мышление. Настоящие представители государственных органов не звонят с требованиями задекларировать доходы или перевести средства", — заявили в пресс-службе МВД России в ответ на официальный запрос журналистов ТАСС.

Цифровая безопасность: преимущества и риски

Преимущества официальных онлайн-сервисов Возможные риски
Простая подача документов через nalog. gov. ru и "Госуслуги" Подделка сайтов и фишинговые рассылки
Быстрая обработка данных Возможность кражи персональных данных
Уведомления в личном кабинете налогоплательщика Мошеннические звонки и фальшивые уведомления

FAQ

Может ли налоговая служба позвонить гражданину

Да, но только по конкретному обращению, и звонок сопровождается уведомлением в личном кабинете налогоплательщика.

Как отличить звонок мошенника от настоящего

Если вам предлагают "оформить декларацию по телефону" или "задекларировать наличные", это обман.

Что делать, если перевёл деньги мошенникам

Необходимо немедленно позвонить в банк, заблокировать операцию и подать заявление в полицию.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
