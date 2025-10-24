Оформляем декларацию, чтобы защитить счёт: новая схема обмана, на которую попадаются даже опытные

МВД России вновь обратило внимание граждан на новую мошенническую схему. Злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов — от Федеральной налоговой службы до прокуратуры — и убеждают людей "задекларировать наличные денежные средства" или "оформить декларацию по телефону". Такие обращения, как подчеркнули в ведомстве, всегда исходят от преступников.
Мошенники активно используют официально звучащие термины и правовую лексику, чтобы вызвать у собеседника чувство тревоги и убедить его действовать немедленно. Сценарий похож: "сотрудник" представляется представителем налоговой службы, прокуратуры или Центробанка, сообщает о "проблемах с декларацией" и требует "подтвердить данные" или "срочно задекларировать средства".
"Ни налоговая служба, ни какие-либо государственные органы не требуют срочных переводов и не оформляют декларации по телефону. Если собеседник утверждает, что вам нужно задекларировать свои доходы или наличные — это мошенник", — сказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
По словам представителей ведомства, злоумышленники часто ссылаются на несуществующие постановления или "новые правила ФНС", после чего предлагают перевести средства "на безопасный счёт".
Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в комментарии агентству ТАСС.
В МВД отмечают, что преступники всё чаще используют официальную терминологию и создают видимость правомерности своих действий. Подделываются даже служебные удостоверения, электронные письма и аватарки в мессенджерах.
"Лучший способ защиты — знать, как устроено всё на самом деле и понимать, что госорганы никогда не действуют через мессенджеры или телефонные звонки", — добавили в управлении МВД, комментируя ситуацию агентству ТАСС.
В юридическом смысле декларация — это официальный документ, который гражданин или организация подаёт государству в установленном законом порядке. По телефону подобные документы не оформляются, а переводы денег "для проверки" противоречат любым нормативным процедурам.
"Главная защита от подобных схем — критическое мышление. Настоящие представители государственных органов не звонят с требованиями задекларировать доходы или перевести средства", — заявили в пресс-службе МВД России в ответ на официальный запрос журналистов ТАСС.
|Преимущества официальных онлайн-сервисов
|Возможные риски
|Простая подача документов через nalog. gov. ru и "Госуслуги"
|Подделка сайтов и фишинговые рассылки
|Быстрая обработка данных
|Возможность кражи персональных данных
|Уведомления в личном кабинете налогоплательщика
|Мошеннические звонки и фальшивые уведомления
Да, но только по конкретному обращению, и звонок сопровождается уведомлением в личном кабинете налогоплательщика.
Если вам предлагают "оформить декларацию по телефону" или "задекларировать наличные", это обман.
Необходимо немедленно позвонить в банк, заблокировать операцию и подать заявление в полицию.
