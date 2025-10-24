Автокредитование выезжает из пробки: россияне берут меньше займов, но рынок оживает

Рынок автокредитования в России переживает непростые времена. В сентябре 2025 года число выданных автокредитов снизилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. Однако рынок постепенно восстанавливается — объемы кредитования растут уже четвертый месяц подряд.
В сентябре 2025 года банки и другие кредитные организации оформили 114,1 тысячи автокредитов. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 170,2 тысячи — падение составило 33%. При этом по сравнению с августом зафиксирован рост на 5,2%, что говорит о постепенном оживлении спроса. После резкого спада во второй половине 2024 года рынок автокредитов наконец-то вышел на траекторию восстановления.
В денежном выражении объем выданных кредитов достиг 166,2 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем в августе (155,3 млрд рублей). Однако по сравнению с сентябрем 2024 года сумма сократилась на 32,3% (245,5 млрд рублей). Несмотря на положительные месячные тенденции, общий объем автокредитования остается значительно ниже прошлогоднего уровня, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Лидерами по количеству выданных автокредитов остаются крупнейшие регионы страны. В сентябре на первом месте оказалась Москва (8,05 тыс. кредитов), на втором — Московская область (7,67 тыс.), далее идут Татарстан (6,24 тыс.), Санкт-Петербург (5,71 тыс.) и Краснодарский край (5,21 тыс.). Именно эти субъекты формируют основу российского рынка автокредитования.
В топ-30 регионов-лидеров зафиксированы разнонаправленные тенденции. В Москве выдача автокредитов выросла на 14,5%, в Воронежской области — на 10,8%, в Краснодарском крае — на 9,5%, в Ростовской — на 8%, а в Татарстане — на 7,6%. В то же время в Кемеровской области показатель упал на 9,7%, в Новосибирской — на 6,3%, в Тюменской (включая ХМАО и ЯНАО) — на 3,9%, а в Ульяновской и Вологодской — на 0,8%.
"После падения во второй половине 2024 года, обусловленного увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и постепенно увеличивается", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков в комментарии ТАСС.
По его словам, именно эти факторы позволили банкам и автоконцернам вернуть интерес россиян к кредитным программам, несмотря на снижение реальных доходов населения и высокую базовую ставку.
|Показатель
|Сентябрь 2024
|Сентябрь 2025
|Изменение
|Количество выданных автокредитов
|170,2 тыс.
|114,1 тыс.
|-33 %
|Объем кредитов
|245,5 млрд руб.
|166,2 млрд руб.
|-32,3 %
|Сравнение с августом 2025
|108,9 тыс.
|+5,2 % по количеству, +7,1 % по объему
|Рост
Ошибка: оформить кредит с минимальным взносом.
Последствие: высокая переплата и риск потери машины при просрочке.
Альтернатива: рассмотреть подержанное авто с прозрачной историей через "Авто.ру" или "CarPrice".
Ошибка: не использовать госпрограммы.
Последствие: потеря выгоды до 20% от стоимости машины.
Альтернатива: участвовать в программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Ошибка: брать кредит на 8 лет ради низкого платежа.
Последствие: переплата увеличится на десятки тысяч рублей.
Альтернатива: ограничить срок кредита пятью годами.
По мнению экспертов НБКИ, дальнейшая динамика будет зависеть от уровня ключевой ставки и курса рубля. Если национальная валюта укрепится, а логистика поставок автомобилей стабилизируется, спрос продолжит расти. Однако повышение ставок или новые налоговые меры могут замедлить восстановление отрасли.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность приобрести авто без накоплений
|Переплата по процентам
|Субсидии и госпрограммы
|Обязательное КАСКО
|Улучшение кредитной истории
|Риск потери машины при невыплате
|Льготные ставки на отечественные модели
|Ограниченный выбор при низком рейтинге
Сравните не только ставки, но и дополнительные условия: комиссии, страхование, возможность досрочного погашения без штрафов.
Автокредит обычно дешевле, так как авто выступает залогом. Потребкредит проще получить, но ставки выше.
Да, но льготные программы пока действуют в основном для отечественных моделей. На иностранные электромобили кредиты выдаются на общих условиях.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.