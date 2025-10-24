Автокредитование выезжает из пробки: россияне берут меньше займов, но рынок оживает

Рынок автокредитования в России переживает непростые времена. В сентябре 2025 года число выданных автокредитов снизилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. Однако рынок постепенно восстанавливается — объемы кредитования растут уже четвертый месяц подряд.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Конфликт в автосалоне

Тенденции и цифры

В сентябре 2025 года банки и другие кредитные организации оформили 114,1 тысячи автокредитов. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 170,2 тысячи — падение составило 33%. При этом по сравнению с августом зафиксирован рост на 5,2%, что говорит о постепенном оживлении спроса. После резкого спада во второй половине 2024 года рынок автокредитов наконец-то вышел на траекторию восстановления.

В денежном выражении объем выданных кредитов достиг 166,2 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем в августе (155,3 млрд рублей). Однако по сравнению с сентябрем 2024 года сумма сократилась на 32,3% (245,5 млрд рублей). Несмотря на положительные месячные тенденции, общий объем автокредитования остается значительно ниже прошлогоднего уровня, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

География автокредитов

Лидерами по количеству выданных автокредитов остаются крупнейшие регионы страны. В сентябре на первом месте оказалась Москва (8,05 тыс. кредитов), на втором — Московская область (7,67 тыс.), далее идут Татарстан (6,24 тыс.), Санкт-Петербург (5,71 тыс.) и Краснодарский край (5,21 тыс.). Именно эти субъекты формируют основу российского рынка автокредитования.

В топ-30 регионов-лидеров зафиксированы разнонаправленные тенденции. В Москве выдача автокредитов выросла на 14,5%, в Воронежской области — на 10,8%, в Краснодарском крае — на 9,5%, в Ростовской — на 8%, а в Татарстане — на 7,6%. В то же время в Кемеровской области показатель упал на 9,7%, в Новосибирской — на 6,3%, в Тюменской (включая ХМАО и ЯНАО) — на 3,9%, а в Ульяновской и Вологодской — на 0,8%.

"После падения во второй половине 2024 года, обусловленного увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и постепенно увеличивается", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков в комментарии ТАСС.

По его словам, именно эти факторы позволили банкам и автоконцернам вернуть интерес россиян к кредитным программам, несмотря на снижение реальных доходов населения и высокую базовую ставку.

Сравнение: 2024 и 2025 годы

Показатель Сентябрь 2024 Сентябрь 2025 Изменение Количество выданных автокредитов 170,2 тыс. 114,1 тыс. -33 % Объем кредитов 245,5 млрд руб. 166,2 млрд руб. -32,3 % Сравнение с августом 2025 108,9 тыс. +5,2 % по количеству, +7,1 % по объему Рост

Как взять автокредит выгодно: пошаговые советы

Выберите модель с поддержкой производителя: Lada, Chery, Haval и другие бренды предлагают льготные кредиты с пониженными ставками у официальных дилеров.

Lada, Chery, Haval и другие бренды предлагают льготные кредиты с пониженными ставками у официальных дилеров. Сравните предложения банков: разница по ставке может достигать 2-3 п. п., особенно между федеральными и региональными банками.

разница по ставке может достигать 2-3 п. п., особенно между федеральными и региональными банками. Проверьте кредитную историю: с хорошим рейтингом вероятность одобрения выше, а ставка — ниже.

с хорошим рейтингом вероятность одобрения выше, а ставка — ниже. Уточните условия страхования: некоторые банки разрешают оформить кредит без КАСКО, что снижает расходы.

некоторые банки разрешают оформить кредит без КАСКО, что снижает расходы. Используйте онлайн-калькуляторы: они помогут рассчитать переплату и подобрать оптимальный срок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оформить кредит с минимальным взносом.

Последствие: высокая переплата и риск потери машины при просрочке.

Альтернатива: рассмотреть подержанное авто с прозрачной историей через "Авто.ру" или "CarPrice".

Ошибка: не использовать госпрограммы.

Последствие: потеря выгоды до 20% от стоимости машины.

Альтернатива: участвовать в программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Ошибка: брать кредит на 8 лет ради низкого платежа.

Последствие: переплата увеличится на десятки тысяч рублей.

Альтернатива: ограничить срок кредита пятью годами.

А что если рынок снова замедлится

По мнению экспертов НБКИ, дальнейшая динамика будет зависеть от уровня ключевой ставки и курса рубля. Если национальная валюта укрепится, а логистика поставок автомобилей стабилизируется, спрос продолжит расти. Однако повышение ставок или новые налоговые меры могут замедлить восстановление отрасли.

Плюсы и минусы автокредитов

Плюсы Минусы Возможность приобрести авто без накоплений Переплата по процентам Субсидии и госпрограммы Обязательное КАСКО Улучшение кредитной истории Риск потери машины при невыплате Льготные ставки на отечественные модели Ограниченный выбор при низком рейтинге

FAQ

Как выбрать банк для автокредита

Сравните не только ставки, но и дополнительные условия: комиссии, страхование, возможность досрочного погашения без штрафов.

Что выгоднее — автокредит или потребительский займ

Автокредит обычно дешевле, так как авто выступает залогом. Потребкредит проще получить, но ставки выше.

Можно ли купить электромобиль в кредит

Да, но льготные программы пока действуют в основном для отечественных моделей. На иностранные электромобили кредиты выдаются на общих условиях.

Мифы и правда

Миф: автокредит выгоден только для новых машин.

Правда: многие банки предлагают хорошие условия и на авто с пробегом, особенно у официальных дилеров.

автокредит выгоден только для новых машин. многие банки предлагают хорошие условия и на авто с пробегом, особенно у официальных дилеров. Миф: досрочное погашение сопровождается штрафом.

Правда: большинство банков позволяет закрыть кредит без комиссий уже через несколько месяцев.

досрочное погашение сопровождается штрафом. большинство банков позволяет закрыть кредит без комиссий уже через несколько месяцев. Миф: чем дольше срок, тем выгоднее.

Правда: ежемесячный платеж меньше, но переплата возрастает.

Два интересных факта

Средний срок автокредита в России — 57 месяцев.

Более 60% новых автомобилей покупаются в кредит.

Исторический контекст

Первая программа льготного автокредитования в России стартовала в 2009 году.

В 2015 году обновленные меры поддержки помогли удержать рынок после падения рубля.