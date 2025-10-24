Игристое по старой цене? Рынок раскрыл карты перед праздниками

Экономика

В России исключён дефицит российских игристых вин перед Новым годом и цены на них также останутся на прежнем уровне.

Фото: pxhere игристое вино

Это подтвердили участники рынка в интервью ТАСС. Петр Ефремов, исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России, отметил, что были опасения у сетей и ретейлеров о недостаточном количестве игристых вин к праздникам, но эти опасения не подтвердились.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар также уверил, что россияне не останутся без игристого на праздники.

"Цены, которые мы видим сегодня, будут и в ноябре, и в декабре. Что будет 1 января, мы сейчас не можем предсказать, потому что многое будет зависеть, в том числе, и от изменения в налоговом законодательстве. Это может повлиять на изменение цен в 2026 году, в 2025 году мы изменения цен не видим", — сказал генеральный директор компании AST Леонид Рафаилов.