Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый востребованный в салоне: маникюр ноября, который заменил классический красный
Секрет дорогих ресторанов раскрыт: почему их кофе всегда мягче и ароматнее домашнего
Умные автобусы против автохамов: система, которая наказывает без участия полиции
Опасный блеск: почему не стоит доверять чистильщикам обуви в путешествии
Один неверный поворот вентиля — и трубы лопнут: сантехники объяснили, как этого не допустить
Динамо против Зенита: Лещук обещает бой и историческую победу — пусть они боятся
Огурцы вырастают быстрее, чем снег сходит: способ, который спасает даже в холодную весну
В ожидании чуда: почему певица Жасмин не спешит покупать подарки внуку
Тело просит не дивана, а движения: простой способ ускорить восстановление без боли и усталости

Онлайн-образование — трамплин или тупик? Почему 60% выпускников дистант-курсов не ищут работу

Экономика

Более 60% выпускников российских онлайн-курсов не ищут работу активно после завершения учёбы.

Взволнованная женщина на диване, вид спереди
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взволнованная женщина на диване, вид спереди

Такие данные предоставило интернет-маркетинговое агентство AdsON, пишет Газета. Ru.

Пассивный поиск

Изучая ситуацию, выяснили, что 20% рассматривают предложения лишь пассивно, и только каждый пятый опрошенный активно ищет новое место работы.

Стереотипы о студентах опровергнуты

Это исследование развенчивает миф о том, что на курсы идут случайные люди без опыта и образования. На самом деле, большинство студентов (78,2%) имеют высшее образование, а 64,5% обладают опытом работы более шести лет. Основная возрастная группа — люди от 30 до 40 лет (45%).

Цели и мотивация

Сложившиеся профессионалы приходят за конкретными навыками, чтобы сменить вектор внутри своей сферы или претендовать на более высокую должность. Поэтому они не спешат выходить на рынок труда сразу после выпуска. Для многих это планомерная инвестиция в карьеру, а не экстренная мера.

Самые востребованные направления среди студентов:

  •  маркетинг — 27%
  • разработка — 21%
  • аналитика — 21%

Зарплатные ожидания и условия работы

Более половины выпускников рассчитывают на зарплату в диапазоне от 100 до 150 тыс. рублей. При этом важно не только получать хорошую оплату труда, но и условия работы. Хотя большинство предпочитает полную занятость, почти третий ищет возможность работать удаленно, а 21% мечтает о гибком графике.

Исследование основывается на анализе 292 тыс. резюме бывших студентов, что придаёт дополнительную убедительность полученным данным.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Садоводство, цветоводство
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Наука и техника
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
В центре Галактики вспыхнул загадочный свет — суперкомпьютеры показали нечто невероятное Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Последние материалы
Хочешь заработать на однушке — думай как бизнесмен: простые приёмы ускоряют окупаемость
Запах куриного помёта: в чём Ксения Бородина обвинила Настя Ивлееву
Кабачки преобразятся: простой трюк с 1 ингредиентом подарит хрустящую корочку — забудете про фритюр
Экономика России в тисках: названа скрытая угроза для бюджета — как это отразится на каждом
Никакой химии — а муравьёв как не бывало: старинный рецепт, который до сих пор работает безотказно
Что даст новый стандарт в гостиницах Бразилии: порядок или потери для туристов
Автомобили с пробегом бьют рекорды: россияне штурмуют рынок в поисках выгодных сделок
Кто проживает на дне океана: существа, будто сошедшие со страниц фантастики — тьма полная жизни
Осень стелет дорожку для вшей: что запускает скрытую эпидемию прямо в школьных классах
Шокирующее признание: Белла Хадид объяснила свою болезненную походку на шоу Victoria's Secret!
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.