Онлайн-образование — трамплин или тупик? Почему 60% выпускников дистант-курсов не ищут работу

Более 60% выпускников российских онлайн-курсов не ищут работу активно после завершения учёбы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Взволнованная женщина на диване, вид спереди

Такие данные предоставило интернет-маркетинговое агентство AdsON, пишет Газета. Ru.

Пассивный поиск

Изучая ситуацию, выяснили, что 20% рассматривают предложения лишь пассивно, и только каждый пятый опрошенный активно ищет новое место работы.

Стереотипы о студентах опровергнуты

Это исследование развенчивает миф о том, что на курсы идут случайные люди без опыта и образования. На самом деле, большинство студентов (78,2%) имеют высшее образование, а 64,5% обладают опытом работы более шести лет. Основная возрастная группа — люди от 30 до 40 лет (45%).

Цели и мотивация

Сложившиеся профессионалы приходят за конкретными навыками, чтобы сменить вектор внутри своей сферы или претендовать на более высокую должность. Поэтому они не спешат выходить на рынок труда сразу после выпуска. Для многих это планомерная инвестиция в карьеру, а не экстренная мера.

Самые востребованные направления среди студентов:

маркетинг — 27%

разработка — 21%

аналитика — 21%

Зарплатные ожидания и условия работы

Более половины выпускников рассчитывают на зарплату в диапазоне от 100 до 150 тыс. рублей. При этом важно не только получать хорошую оплату труда, но и условия работы. Хотя большинство предпочитает полную занятость, почти третий ищет возможность работать удаленно, а 21% мечтает о гибком графике.

Исследование основывается на анализе 292 тыс. резюме бывших студентов, что придаёт дополнительную убедительность полученным данным.