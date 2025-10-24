Экономика России в тисках: названа скрытая угроза для бюджета — как это отразится на каждом

В России ожидается не классический кризис с резким обвалом, а стагнация или очень низкий экономический рост из-за новых санкций со стороны ЕС и США.

Такое мнение высказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

Причины стагнации

По словам Трепольского, стагнация будет вызвана структурными ограничениями:

санкции,

нехватка технологий,

недостаток рабочей силы.

Эксперт отмечает, что давление на сырьевые доходы будет сохраняться, и уменьшение нефтегазовых поступлений усилит инфляционное давление. Хотя макроэкономическая политика будет направлена на избежание резких потрясений, долгосрочные риски снижения доходов остаются, пишет Газета. Ru.

Зависимость бюджета от углеводородов

Российский бюджет продолжает сильно зависеть от экспорта углеводородов, хотя доля ненефтегазовых доходов растет. Проблема не только в ценах, но и в объемах экспорта, а также в дисконте на российскую нефть. Потеря части европейского рынка создает долгосрочное давление на бюджет.

Влияние валютного курса и ценовых потолков

Финансист также добавляет, что курс рубля оказывает влияние на бюджет, а такие механизмы, как ценовые потолки, также важны. Резкое падение цен на нефть и газ может немедленно привести к дефициту федерального бюджета.

Запасы прочности российской финансовой системы

Однако российская финансовая система обладает запасом прочности благодаря бюджетному правилу. Это правило позволяет отсекать сверхдоходы и использовать средства Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита.

Стремление к макроэкономической стабильности

По мнению Трепольского, Россия будет стремиться сохранить макроэкономическую стабильность, возможно, увеличивая госдолг и проводя "мягкую" девальвацию рубля. Эти меры могут помочь компенсировать падение цен и перераспределить бюджетные расходы.