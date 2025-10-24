Экономика России в тисках: названа скрытая угроза для бюджета — как это отразится на каждом

В России ожидается не классический кризис с резким обвалом, а стагнация или очень низкий экономический рост из-за новых санкций со стороны ЕС и США.
Такое мнение высказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.
По словам Трепольского, стагнация будет вызвана структурными ограничениями:
Эксперт отмечает, что давление на сырьевые доходы будет сохраняться, и уменьшение нефтегазовых поступлений усилит инфляционное давление. Хотя макроэкономическая политика будет направлена на избежание резких потрясений, долгосрочные риски снижения доходов остаются, пишет Газета. Ru.
Российский бюджет продолжает сильно зависеть от экспорта углеводородов, хотя доля ненефтегазовых доходов растет. Проблема не только в ценах, но и в объемах экспорта, а также в дисконте на российскую нефть. Потеря части европейского рынка создает долгосрочное давление на бюджет.
Финансист также добавляет, что курс рубля оказывает влияние на бюджет, а такие механизмы, как ценовые потолки, также важны. Резкое падение цен на нефть и газ может немедленно привести к дефициту федерального бюджета.
Однако российская финансовая система обладает запасом прочности благодаря бюджетному правилу. Это правило позволяет отсекать сверхдоходы и использовать средства Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита.
По мнению Трепольского, Россия будет стремиться сохранить макроэкономическую стабильность, возможно, увеличивая госдолг и проводя "мягкую" девальвацию рубля. Эти меры могут помочь компенсировать падение цен и перераспределить бюджетные расходы.
