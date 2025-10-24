Финансовый капкан: передача активов России Украине — вот чем это грозит Германии

Глава Германо-российской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп предупредил, что решение Евросоюза о передаче замороженных российских активов Украине может обернуться для Германии ощутимыми финансовыми потерями.
Шепп подчеркнул, что Германия, являясь одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, понесёт наибольшие убытки, если средства Центробанка РФ будут использованы для финансирования поставок оружия Украине, пишет ТАСС.
По оценке Шеппа, общая сумма финансовых потерь может превысить 100 миллиардов евро, учитывая значительные средства немецких компаний, работающих в энергетике, фармацевтике, торговле и промышленности, размещённые на счетах в российских банках.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер 23 октября заявил о блокировании конфискации замороженных российских активов до тех пор, пока Евросоюз не разработает механизм распределения рисков между всеми странами-участницами.
Он также отметил, что даже в период Второй мировой войны замороженные активы оставались неприкосновенными.
Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.